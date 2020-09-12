 

В ООН спрогнозировали повторение Великой депрессии

12.09.2020, 1:08, Новости дня

Организация Объединенных Наций предрекла беспрецедентный экономический спад, сравнимый с Великой депрессией 1930-х годов, говорится в докладе ООН.

В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно, передает РИА «Новости».

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без COVID-19», – сообщил представитель ООН Оливье де Шуттер.

Он призвал государства предпринять решительные меры для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.

По его словам, многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.

Ранее сообщалось, что эксперты Urban Institute уверены в необходимости расширения программ поддержки семей в США, иначе многие американцы окажутся за чертой бедности. Авторы исследования предсказали рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года.

В июле ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о пандемии в зеркале Великой депрессии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Ярмарка благотворительности, продовольственные наборы и бесплатный песок в песочницах абсолютно легальны

24.07 / Зеленский: Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений

27.08 / Корабль ВМС США вошел в территориальные воды Китая

17.07 / Берлин ответил Вашингтону – санкции против «Северного потока — 2» попирают суверенные права Европы

13.07 / Le Figaro – пандемия заставляет ньюйоркцев бежать из мегаполиса в пригороды

25.07 / В мире вторые сутки подряд фиксируют по 284 тыс. новых больных с COVID-19

21.08 / Опубликовано фото секретной базы китайских подлодок

14.08 / Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых и азиатов

16.07 / Женщина умерла после операции по липосакции в Москве

25.08 / Президент Литвы призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска