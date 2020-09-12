В ООН спрогнозировали повторение Великой депрессии

12.09.2020, 1:08, Новости дня

Организация Объединенных Наций предрекла беспрецедентный экономический спад, сравнимый с Великой депрессией 1930-х годов, говорится в докладе ООН.

В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно, передает РИА «Новости».

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без COVID-19», – сообщил представитель ООН Оливье де Шуттер.

Он призвал государства предпринять решительные меры для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.

По его словам, многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.

Ранее сообщалось, что эксперты Urban Institute уверены в необходимости расширения программ поддержки семей в США, иначе многие американцы окажутся за чертой бедности. Авторы исследования предсказали рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года.

В июле ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о пандемии в зеркале Великой депрессии.