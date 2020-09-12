Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 75%

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12.09.2020, 1:08, Новости дня

На онлайн-голосовании муниципальных выборов в Москве явка достигла 75,05%, сообщают СМИ со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Регистрация на электронное голосование на выборах в муниципальные депутаты в районах Марьино и Бабушкинском проходила с 29 июля до 7 сентября. Всего на электронное голосование зарегистрировано 4853 избирателя, передает РЕН-ТВ.

Досрочное голосование на участках началось 2 сентября. В электронном формате жители столицы могут проголосовать на портале mos.ru. Отдать свой голос на участке традиционным способом можно 13 сентября.

В ЦИК обратили внимание на то, что электронное голосование востребовано избирателями. Очень высокая явка на дистанционном электронном голосовании наблюдается в столице, а также Курской и Ярославской областях, где проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Напомним, на избирательные участки в рамках трехдневного голосования направлены более 237 тыс. наблюдателей.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах РФ (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборы состоятся в 83 российских регионах.



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