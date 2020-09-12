Мнение: Камаев, Синев, Навальный…

12.09.2020, 1:02, Разное

Кстати, да – пресловутые Камаев и Синев, экс-главы РусАДА, которые накануне мощнейшего скандала с допингом почти одновременно умерли (про Камаева писали, что он вернулся с лыжной прогулки, здоровый, бодрый, поел борща… и всё, “сердечная недостаточность”). Родченков тогда навострил лыжи на Запад – видимо, только потому и не попал под раздачу.

Уголовных дел, что характерно, и тогда не возбуждали. Тоже, видимо, “не увидели оснований”. Действительно – здоровые 50-летние мужики взяли и с интервалом в месяц умерли – разве в этом есть что-то подозрительное? Я писал о тех делах “по горячим следам” в феврале 2016 года, в своем блоге:

“Похоже, в нынешней РФ становится господствующим совсем уж брутальный способ наказывать провинившихся функционеров и заодно прятать концы в воду: их просто убивают. Чтобы не отсвечивали. Не успел отгреметь скандал по поводу череды странных смертей в руководстве ГРУ и Генштаба (в конце прошлого года там почти одновременно откинулось два генерала, включая собственно начальника ГРУ ГШ) – как на подходе новый: теперь так же – парой – отошли в мир иной начальники главной антидопинговой организации России – прошлый и действующий.

В том же беззаботном стиле – «жили-жили и вдруг умерли». По странному совпадению – именно тогда, когда к ним у всего мира появилось множество крайне неприятных – не только для них, но и для всего российского спорта – вопросов.

“Бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никита Камаев скончался на 51-м году жизни, рассказал ТАСС экс-гендиректор организации Рамил Хабриев. «Произошедшее похоже на обширный инфаркт, — пояснил Хабриев. — Я узнал, что он побегал на лыжах, пришел домой и почувствовал боль в области сердца». Раньше Камаев, по его словам, никогда не жаловался на проблемы с сердцем”.

https://tvrain.ru/news/rusada_deaths-403663/

Такая вот незадача. А «В начале февраля скончался председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев, возглавлявший организацию до 2010 года. Официальные причины смерти Синева не разглашались».

То есть все очевидно, на самом-то деле: с Навальным хотели так же. “Почувствовал боль в области живота” – и всё, пишите письма. Интересно, в той “прекрасной России будущего”, о которой так часто говорил Алексей Навальный, найдут заодно и тех, кто потравил экс-глав РусАДА? Скажут, чем их достали? Видимо, в тот раз был не “новичок”, какой-то другой яд, раз “в области сердца”.

Я понимаю, что главы РусАДА наверняка были те еще прохиндеи, создавали и прикрывали ту самую “государственную допинговую систему”, которую потом раскрыл Родченков – но того, чтобы их просто потравили, как крыс каких-то, они точно не заслужили.

Конечно, прежде всего всё это очень страшно. Страшно жить в стране, в которой отравление оппонента – практически в порядке вещей. Это, блин, какой-то гребаный средневековый Ватикан, с безумными Борджа во главе.

И, опять-таки, стало понятнее, почему Путин с такими дикими предосторожностями ездит по миру, и даже на званых обедах с главами государств пьет только из своего термоса и из своей кружки. Он-то лучше всех знает, в какой террариум превратил страну – кругом яды, отравители и прочий средневековый колорит.

Навальный пока спасся. За Камаева и Синева вписаться было некому.