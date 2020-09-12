В Чехии предостерегли белорусов от повторения «украинского сценария»
12.09.2020, 0:48, Новости дня
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал избегать повторения «украинского сценария» в Белоруссии, отметив, что белорусы должны сами провести «свободные выборы».
«Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны принять решение о будущем своей страны», – сказал Бабиш после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) в пятницу в польском Люблине, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Бабиш, белорусы должны сами провести «свободные выборы».
«Прежде всего, свободные выборы. Мы не можем ничего навязывать белорусам, мы говорим только о том, что они имеют право на свободный выбор», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пожелал бы Белоруссии повторения украинских событий 2014 года.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако Лукашенко объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестов.
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