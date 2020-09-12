 

Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину – глава Минэнерго

12.09.2020, 0:40, Новости дня

Американская Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около 5 млрд м² газа в год. Об этом “Интерфакс-Украина” сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец.

“Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было”, – заявила она 

Буславец уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

27 мая Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports и правительством, который предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из США.

Нардеп фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале публиковал документ, согласно которому предусматривался ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд м², по стоимости которую определят в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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