Рада может изменить пункт постановления о местных выборах, который вызвал шумные спекуляции – член украинской делегации в ТКГ

12.09.2020, 0:40, Новости дня

В ходе встречи политических советников лидеров стран “Нормандской четверки” в Берлине 11 сентября украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов на 25 октября. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сказал участник переговоров, представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ), народный депутат от “Слуги народа” Андрей Костин.

“Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект внесения изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию пункта 4, в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер”, – заявил Костин.

По его словам, проект постановления авторства нардепа от “Слуги народа” Александра Качуры был внесен 28 июля – задолго до того, как началась “информационная атака” на украинскую делегацию в Минске.

Костин напомнил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук поставил вопрос о соответствии пункта 4 постановления о назначении местных выборов Минским договоренностям. “Я надеюсь, что в процессе рассмотрения проекта Кравчук сможет выступить перед парламентом, привести свои аргументы, чтобы продемонстрировать, что Украина привержена выполнению Минских соглашений”, – сказал член делегации.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В проекте Качуры пункт 4 изложен в иной редакции: “Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ.

Во время заседания ТКГ 19 августа Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее “камнем преткновения”. Он заявил, что постановление о выборах в местные органы власти Украины противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.