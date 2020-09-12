«Все запасы химоружия уже уничтожены»

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12.09.2020, 0:26, Разное

Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых отравляющих веществ.

Минобороны РФ предложило исключить боевые отравляющие вещества из перечня видов продукции, свободная реализация которых запрещена на территории страны. Проект соответствующего указа опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке оборонное ведомство напоминает, что реализация химического оружия (в том числе, боевых агентов) запрещена международной конвенцией, в связи с чем все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уже уничтожены.

Таким образом, считает оборонное ведомство, имеет смысл отменить запрет на продажу боевых отравляющих веществ, ведь в России, как утверждает Минобороны, их больше нет.

Напомним, что 20 августа политик Алексей Навальный был отравлен неизвестным веществом. Впоследствии немецкие медики и сотрудники военной лаборатории обнаружили в его анализах следы боевого агента «Новичок».

Западные страны призвали Россию расследовать отравление Навального и привлечь виновных в использовании химоружия к ответственности, в противном случае Запад рассматривает вариант введения новых санкций. При этом уголовное дело по факту отправления политика в РФ так и не заведено.

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Источник: Новая газета



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