Почему этот российский вертолет занимает первое место в мире.

12.09.2020, 0:25, Разное

Ка-52 «Аллигатор» – ударный вертолет. Это не первый, не самый вооруженный и не самый быстрый ударный вертолет. Это даже не самый большой ударный вертолет в России. Так почему же он так часто занимает первое место в мире? Это баланс скорости, вооружения и потрясающей дальности.

Лучший ударный вертолет в мире? Америка построила первый специальный ударный вертолет AH-1, и его варианты все еще летают. Так может быть этот вертолет лучший? Или, может быть, MH-47 воевавшими во Вьетнаме, сильно модифицированные грузовые вертолеты, оснащенные пушками? Или американская премьера AH-64 Apache, который может быть оснащен ракетами класса "воздух-воздух"? Все они хороши, но есть удивительно веские аргументы в пользу российского Ка-52.

Короче говоря, Ка-52 – это боевой вертолет с максимальной скоростью 196 миль в час, потолком 18 000 футов и дальностью полета 683 мили. Он может нести несколько видов противотанковых ракет, зенитную ракету, 80-мм неуправляемые ракеты и 30-мм пушку. Он также может нести специальную противокорабельную ракету Х-35 в конфигурации "Уран".

И некоторые из этих характеристик делают Ка-52 намного лучше, чем Apache или другие боевые вертолеты на бумаге. Во-первых, противотанковые ракеты Ка-52 могут проникать немного глубже, чем ракета Apache Hellfire. В наши дни ракеты обычно измеряются по тому, сколько брони они могут пробить, преодолев взрывную броню вражеского танка.

По этим измерениям Hellfire может пробить 800 мм брони. Но АТАКА Ка-52 пробивает 950 мм, а Вихрь пробивает 1000 мм брони. Но у Ка-52 ограничены двигатели и опоры крыльев, поэтому он может нести только 12 ракет против 16 ракет у Apache.

Но проникновения Hellfire все еще достаточно, чтобы пробить почти любой танк, против которого армия собирается летать, и его почти 5-мильная дальность намного лучше, чем у ATAKA, но, по общему признанию, немного короче, чем Vikhr, который может пролететь почти 7,5 миль. сообщается.

Так что противотанковая ситуация в основном размыта. У Ка-52 есть преимущество, если вам нужно проникнуть в некоторые серьезно укрепленные сооружения, такие как хорошие бункеры, или убивать что-нибудь издалека, но Apache может уничтожить на 33 процента больше вещей своим ракетным вооружением, чем Ка-52.

У Ка-52 есть одно явное ракетное преимущество – он может нести специальную противокорабельную ракету KH-35. Hellfire и его 16-фунтовая боеголовка можно использовать в качестве противокорабельной, но у Х-35 боеголовка гораздо больше – 320 фунтов, и до неприличия большая дальность полета – 80 миль. По сути, Hellfire может уничтожать небольшие суда на коротких дистанциях, но Х-35, запущенный из Ричмонда, Вирджиния, может уничтожить танкер, плавающий в гавани Норфолка.

Еще один небольшой плюс Ка-52 в том, что его ракеты чуть больше – 80 мм вместо 70 мм.

аким образом, вы можете улучшить вооружение Ка-52, и он будет немного быстрее – 186 миль в час вместо 173. Но Apache может пролететь 1180 миль по прямолинейному горизонтальному полету против 683 миль для Ка-52. И он может летать выше, достигая 21000 футов, в то время как Ка-52 исчерпывает воздух на высоте чуть более 18000 футов.

И это изменение на 3000 футов может иметь большое значение в таких местах, как Афганистан, но это также означает, что апачи могут защитить американских солдат на российской горе Эльбрус, в то время как Ка-52 бесполезно пролетает далеко внизу.

Так что да, Ка-52 – отличный вертолет. Он может нести широкий спектр вооружений, он быстр, имеет приличную дальность полета и потолок полета. И если вам когда-нибудь придется лететь против него или сражаться под ним, будьте осторожны. Особенно, если вы находитесь на лодке в пределах 80 миль. Легко понять, почему Ка-52 занимает первое место во многих списках.

Но в большинстве миссий лучше Apache. Да, и новейшие апачи могут привлечь в бой помощников дронов, чего российская птица сделать не может. Так что ожидайте, что в ближайшие несколько лет он поднимется на первые строчки рейтинга большинства людей.

И это без учета потенциала вооруженной версии SB-1 Defiant или V-280 Valor, созданной в рамках армейской программы Future Vertical Lift Program. Если кто-либо из них получит вооружение в ближайшие десятилетия, ожидайте, что они будут нести больший вес, летать на больших высотах и с большей скоростью, чем любой другой боевой вертолет в мире, с дальностью полета, равной или большей, чем та, которая существует сейчас.