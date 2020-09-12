Экзамен для получения водительских прав изменили

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12.09.2020, 0:08, Новости дня

МВД подготовило новую редакцию регламента проведения экзамена на водительские права, согласно которой практическая часть – вождение – будет проходить только в условиях дорожного движения.

«Проведение проверки имеющихся у кандидата в водители навыков только в условиях реальной дорожной обстановки в конечном итоге повлекут изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами, исключению «натаскивания» на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирования подготовки кандидатов в водители к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны «заученных» учебных маршрутов», – говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов правовых актов.

Отмечается, что практический экзамен на право управления «мотоциклами, мопедами, квадрициклами и трициклами» сохраняется в действующем варианте – на специальных площадках.

Ранее стало известно о будущих изменениях правил медосвидетельствования водителей, подготовленных Министерством здравоохранения России.



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