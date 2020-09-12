Руководство «Норникеля» решило оспорить методику оценки ущерба от ЧП на ТЭЦ-3

12.09.2020, 0:08, Новости дня

Руководство «Норникеля» планирует в судебном порядке оспорить коэффициент, учитывающий длительность воздействия вредных веществ для определения ущерба от разлива топлива.

«Наверно, нам предстоит работать, к сожалению, теперь уже в судебном порядке по реакции на аварию. Это самый большой коэффициент. На наш взгляд, он был взят максимально и неоправданно для компании… Дальше нам предстоит обсуждение в судебных инстанциях по размеру этого коэффициента», – передает ТАСС слова операционного директора компании Сергея Дяченко.

По его словам, план рекультивации после разлива топлива компания завершит к 15 сентября.

«Как мы говорили, с нами работает подрядчик, который выполнял карту загрязнений. Была подготовлена такая карта, она входит составной частью в проект рекультивации. Проект рекультивации тоже готов, завершаются последние вычитки его в компании, параллельно отправили документ в институт почвоведения. После того, как получим от них заключения и замечания, мы надеемся, что до 15 числа (сентября – прим. ВЗГЛЯД) представим документ в межведомственную комиссию, организованную распоряжением президента», – сказал он.

Специалист также сообщил о скором завершении сбора топлива, попавшего в воду под Норильском. Компания оценила объем не более, чем в 12 тыс. тонн, что гораздо меньше оценок, сделанных Росприроднадзором.

По словам Дяченко, в настоящее время «на водной глади топливо отсутствует», сбор топлива завершен более чем на 90%.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках – Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия.

7 августа Росприроднадзор сообщал о новом разливе топлива на месте ликвидации аварии.