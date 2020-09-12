День тишины наступил перед единым днем голосования

12.09.2020, 0:08, Новости дня

В субботу в РФ запрещена любая предвыборная агитация, так как воскресенье – единый день голосования, выборы различного уровня пройдут в 83 субъектах, сообщают информационные агентства.

День тишины наступает в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь по местному времени. За сутки до ЕДГ запрещаются любая агитация, партийные акции, политическая реклама. Уже размещенные агитационные материалы могут оставаться на месте при условии, что они находятся не ближе 50 метров от помещений для голосования. Интернет-СМИ могут не удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

Запрет на агитацию сохранится в силе до закрытия избирательных участков, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу в РФ стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье.

На довыборах депутатов Госдумы в двух регионах – Курской и Ярославской областях – избиратели смогут проголосовать через интернет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как новый формат голосования может повлиять на день тишины.

«На избирательные участки направлены 237421 наблюдателей: от политических партий – 95805 наблюдателей; от кандидатов – 85598 наблюдателей; от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ – 56018 наблюдателей», – говорится в сообщении ЦИК России.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендентов на место.

Увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно, говорится в релизе.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах РФ (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.