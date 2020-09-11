Байден посетил Нью-Йорк и Пенсильванию в день памяти жертв 11 сентября

11.09.2020, 23:50, Новости дня

Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, в пятницу посетил сразу два мероприятия, посвященных памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года – в Нью-Йорке и Пенсильвании.

Во время первой остановки в Нью-Йорке Байден не произнес речи – церемония обычно оставляет эту привилегию только для людей, чьи близкие погибли в результате терактов – но его присутствие привлекло внимание публики на мероприятии, которое транслировалось в прямом эфире главных американских телеканалов.

Церемония, как обычно, состояла из выступлений и из нескольких минут молчания, первая из которых наступила в 8:46 утра, когда первый самолет, захваченный террористами, врезался в одну из башен-близнецов Всемирного торгового центра.

Байден и вице-президент Майк Пенс, оба в масках, приветствовали друг друга, соприкоснувшись локтями – публичные политики отказываются от традиционных рукопожатий из-за пандемии коронавируса.

Всего церемонию посетили около 200 человек, включая губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

Аналогичные мемориальные церемонии были проведены в Пентагоне, пригород Вашингтона в штате Вирджиния, и в Шэнксвилле, Пенсильвания. Президент Дональд Трамп присутствовал утром на мероприятии в Шэнксвилле.

По словам политолога Роберта Шапиро, которого цитирует «Франс-Пресс», решение Трампа и Байдена отправиться сегодня в Пенсильванию, важный штат, победа в котором будет иметь особое значение на предстоящих выборах, иллюстрирует «очевидный расчет» на завоевание симпатий жителей штата.

Пенсильвания, которая долгое время была оплотом демократов, родина Байдена, предпочла Дональда Трампа на выборах 2016 года, что помогло ему одержать победу над демократом Хиллари Клинтон.

Опросы показывают, что шансы Трампа и Байдена в Пенсильвании практически одинаковы, но демократы надеются победить в этом штате 3 ноября.