 

Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

11.09.2020, 23:48, Новости дня

Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовит провокации с применением отравляющих веществ, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Боевики хотят устроить в районе высоты Джебель-эз-Завия на юге Идлиба «постановочные съемки с привлечением репортеров зарубежных СМИ». Террористы намерены распространить «в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес правительственных сил» Сирии «в применении химического оружия против мирного населения», сказал Гринкевич.

Российские военные призвали боевиков отказаться от провокаций и поддержать политическое урегулирование в Сирии, передает ТАСС.

Летом сообщалось, что боевики в Сирии подготовили взрывные устройства, начиненные отравляющим веществом.



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