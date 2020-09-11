Киев обещал делать все для сохранения перемирия в Донбассе

11.09.2020, 23:48, Новости дня

Украина намерена делать все, что от нее зависит, для сохранения режима прекращения огня в Донбассе, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, главным достижением переговоров в Берлине в «нормандском формате» на уровне политических советников стала договоренность о продлении «режима тишины», который «продолжался в течение последних шести недель».

«Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей», – приводит его слова «Укринформ».

При этом все участники переговоров, как сообщил Ермак, понимают важность саммита «нормандской четверки», но «конкретные договоренности по срокам достигнуты не были». Ермак уверен, что «саммит состоится». Он выразил надежду, что это произойдет до конца года.

Ермак считает, что после состоявшейся встречи очень много вопросов начнут решаться эффективнее и быстрее на уровне минского процесса. По его словам, «в ближайшее время сможем говорить о конкретных достижениях, конкретных шагах которые действительно приведут к миру» и «возвращению» Донбасса.

Ермак не разделяет позицию представителя РФ Дмитрия Козака, который заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Козак заявил, что «прорывов нет», не достигнуты «согласованные решения по всем вопросам». По его словам, обсуждались «принципиальные подходы» к выполнению Минских соглашений и практические действия по их реализации, передает ТАСС.

Как отметил Козак, проблемой остается позиция украинского парламента, стремящегося «отойти от Минских соглашений».

Участники переговоров «до конца сентября» попытаются «выработать согласованные решения».

«Ключевой вопрос, принципиальный – это вопрос: мы будем дальше в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате действовать, вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений?» – сказал он, напомнив, что украинская сторона высказывалась о необходимости «пересмотреть Минские соглашения».

«Тогда нам четко нужно внести конкретные предложения, чего вы хотите», – сообщил Козак, призвав Киев «внести определенность», чтобы «не разговаривали на разных языках».