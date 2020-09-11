Мнение: Когда сотрудники ФСИН падают в обморок…

11.09.2020, 23:32, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

24 июля 2010 (суббота)

Сотрудницы ИК-10 поехали на заготовку веткорма. Двое, говорят, упали в обморок от жары и переутомления.

Интересно, почему до сих пор не падают в обморок зеки, работающие в теплицах «Весеннего». По словам очевидцев, температура там под 50 градусов. Плюс почти 100 процентная влажность. И в обморок никто не падает.

А после «Весеннего»» арестанты еще и на прополку картошки ездят. Если это не глумление, то, что это такое?

25 июля 2010 (воскресенье)

Духота… Днем налетел ураган. Ветер нагонял-нагонял тучи, но так и не нагнал. Дождь как начался неожиданно, так неожиданно и завершился. Раскаленный асфальт и распаренные дома толком остыть не успели.

26 июля 2010 года (понедельник)

Ровно месяц, как я сижу. В буквальном смысле этого слова. В «бюро пропусков». Выписываю пропуска тем, кому это надо, кто обращается в окошечко, мол, хочет пройти туда-то или туда-то. Кто точно знает, куда ему надо, ко мне не обращается, проходит без пропуска.

За месяц выписал 146 пропусков.

На «работе» мне положено находиться с 8 до 17. В это время вроде бы ничего не делаешь, но и заняться чем-то нет никакой возможности. Писать не получается совершенно. Потому как стоит взять бумагу с ручкой и вывести первые слова, как все, кому не лень, начинают интересоваться, что пишу. А «не ленивых» чересчур много.

В пять – полшестого ухожу в барак. Пока доберешься, примешь душ (бак с водой, что стоит на улице, за день нагревается так, что вода смывает с тела липкость, но не охлаждает), пока приготовишь что-то на ужин и поешь, уже восьмой час. На час – полтора можно «забежать» к месту работы, где в это время можно что-то почитать, что-то написать. Если, конечно, дежурный не привередливый, не обращающий внимания на то, что «арестант» вечером один в штабе. И без надзора.

Так и живем. Скучно и нудно.

***

На участке колонии-поселения сменилось руководство. Капитана Салихова, настырного 28–летнего молодого человека с повадками маленького наполеончика, сменил майор Азамат Загидуллин, которого я еще не видел.

На снимке: День открытых дверей для родственников осужденных в №10 города Менделеевска. Фотография отсюда.