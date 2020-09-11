Автомобильный тур по древним русским городам

11.09.2020, 23:23, Разное

План

поездки

Продолжительность: 14 дней

Длина маршрута: 1 065 км

Путешествие начинается в Москве. Если у вас

нет автомобиля, можно взять его в аренду – один день обойдется порядка 1 600

рублей.

В Золотое кольцо входят восемь городов —

Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома,

Иваново, Суздаль и Владимир. В целом, уже получается готовый закольцованный

маршрут из Москвы. Но мы советуем добавить в него несколько небольших

симпатичных городков – Углич, Плес и Палех – о которых расскажем в этой статье.

А если есть время и желание, можно еще дополнительно заехать в Рыбинск, Мышкин,

Кинешму, Шую и Гусь-Хрустальный.

Дороги между городами достаточно хорошие, так

что ехать можно на легковом авто. Недостатка в заправках и кафе, в которых

можно перекусить по пути, нет.

Сергиев

Посад

Для старта путешествия лучше всего выбрать

будний день и ехать прямо с утра: так вы, во-первых, не попадёте в пробку на

выезде из города (без неё доехать можно за полтора часа), а во-вторых, получите

больше времени на осмотр Сергиева Посада и окрестностей.

По пути можно заглянуть в красивую усадьбу

Мураново (1 час от Москвы). В XIX веке здесь в летнее время жил великий

российский поэт Федор Тютчев, и сегодня в доме-музее сохранились его вещи. Но

сюда стоит ехать не только ради поэзии: это одна из немногих сохранившихся в

целости и сохранности дворянских усадеб. Проведите пару часов, гуляя по дому и

парку и наслаждаясь тишиной и покоем. Зайти внутрь усадьбы можно только с

экскурсией, открывается музей в 10:00, по понедельникам не работает.

Обедать отправляйтесь в Сергиев Посад, от

Мураново ехать всего полчаса.

Большинство туристов приезжают в город ради

осмотра Троице-Сергиевой лавры – и её действительно стоит увидеть. Внутри стен

более пятидесяти строений, в том числе величественный Троицкий собор, иконы и

фрески для которого писала артель мастеров под руководством Андрея Рублёва.

Именно здесь была создана знаменитая “Троица”, которая сейчас хранится в

Третьяковской галерее. Также на территории лавры обязательно нужно зайти в

Успенский собор, в котором можно посмотреть на деревянный гроб, хранивший мощи

Сергия Радонежского.

Нагулявшись по территории лавры, можно

отдохнуть у Келарского пруда, а потом пойти бродить по старым кварталам, в

которых сохранились деревянные домики прошлых веков. Поужинайте в одном из

приглянувшихся кафе, а на ночь отправляйтесь в Переславль-Залесский – в пути

чуть больше часа. Отель в городе можно найти от 1 500 рублей за сутки.

Переславль-Залесский

В симпатичном старинном городке на берегу

Плещеева озера, который помнит ещё Юрия Долгорукова, проведите целый день.

Главное развлечение туристов здесь – ходить по необычным музеям и любоваться

церквями. В Музее утюга посмотрите, какими приспособлениями раньше гладили

одежду, в Музее чайника узнайте о старинных традициях чаепития, а в Музее

паровозов покатайтесь на дрезине. Ещё можно зайти в Музей радио, дом царя

Берендея и музей с интересным названием “Конь в пальто”.

Если останется время, отправляйтесь в село

Веськово в двадцати минутах от центра города, где сохранился ботик “Фортуна” из

потешной флотилии Петра I. Музей с судном стоит на возвышении, и по пути туда

открываются отличные виды на Плещеево озеро.

Переночуйте в Переславле, а утром выезжайте в

Ростов. В дороге проведёте чуть меньше часа.

Ростов

Великий и Углич

На осмотр великого и великолепного Ростова у

вас есть целый день. Этот тихий город – один из древнейших в России, первое

упоминание о нём относится к 862 году. Центр туристического притяжения —

белокаменный кремль, в котором снимали несколько сцен из фильма “Иван

Васильевич меняет профессию”. Пройдите по галереям и сделайте несколько фотографий

окрестностей – виды открываются очень живописные.

Если в Переславле вы недостаточно насмотрелись

на предметы домашнего быта, зайдите в музей “Русский ветроград” – здесь и

утюги, и прялки, и корыта, и самовары. Или отправляйтесь на корабле по огромному

озеру Неро (если, конечно, погода позволяет).

В качестве сувенира купите шкатулку или

карманное зеркальце со знаменитой ростовской финифтью.

На ночь оставайтесь в Ростове – здесь можно

найти жилье от 1 700 рублей. А утром поезжайте в Углич – город хоть и не входит

официально в Золотое кольцо, но определённо достоин вашего внимания. В дороге

проведёте около часа.

Углич – симпатичный старинный город, который

впервые упоминается в летописях в 1148 году. Здесь очень красивая архитектура и

потрясающие виды на Волгу. Погуляйте по кремлю и посмотрите на церковь,

построенную на месте убийства царевича Дмитрия, пройдите по набережной и

загляните в магазинчике в Торговых рядах – тут можно купить сувениры (выбор

большой – от часов со знаменитого завода “Чайка” до сыра, который тут

производят).

К вечеру выезжайте в Ярославль – от Углича два

часа в пути. Хорошую гостиницу в Ярославле можно найти от 900 рублей.

Ярославль

Ярославль с 2017 года носит звание столицы

Золотого кольца, а в Смутное время он побывал и столицей Руси – правда,

недолго, с апреля по июнь 1612 года.

Достопримечательностей в городе очень много,

за день удастся посмотреть только часть. Центр Ярославля является объектом

всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите все главные соборы и монастыри,

спуститесь к Стрелке, прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь видом на слияние

Волги и Которосли.

Если хочется еще немного старины, зайдите в

музей “Музыка и время”, где хранятся колокола, патефоны и старинные часы. На

Первомайской улице найдите символ города – бронзового медведя, который каждый

час издаёт грозный рык.

Переночуйте в городе. Завтра вас ждёт Кострома

– самая северная точка вашего маршрута, после которой вы постепенно поедете в

сторону Москвы. От Ярославля до Костромы 1 час 20 минут.

Кострома

и Плес

Спокойный и уютный город, основные

достопримечательности которого расположены недалеко Волги, когда-то был

торговым и экономическим центром региона. Здесь множество красивых

архитектурных памятников. Старинный кремль, который стоял на холме над рекой, к

сожалению, не сохранился – он был разрушен в 1934 году, а на его месте сегодня

расположен парк с памятником Ленину (если приглядеться, становится очевидно,

что постамент предназначался для памятника Романовым). Часть соборов кремля

начали восстанавливать в 2016 году.

Погуляйте по набережной, а оттуда поднимитесь

к памятнику Ивану Сусанину – он родился в деревне недалеко от города. Потом

направляйтесь к центральной площади, на которой сходятся все основные улицы.

Зайдите в торговые ряды – здесь стоит приобрести местный сыр и необычную чёрную

четверговую соль.

Ночь проведите в Костроме – отели здесь можно

найти от 1 000 рублей. А утром поезжайте в Плес, дорога туда займет один час.

Плёс тоже официально не входит в Золотое

кольцо, однако не заехать в этот живописнейший город на Волге просто нельзя. Не

зря же Левитан написал тут и в окрестностях более 200 полотен. И с тех пор Плес

изменился несильно: здесь по-прежнему разноцветные деревянные домики спускаются

к реке, а главными составляющими пейзажа остаются река, небо и леса на другом

берегу. В этом умиротворяющем месте вам точно захочется провести весь день, а

мы советуем и переночевать в одном из уютных гостевых домов (цены начинаются от

1 000 рублей).

Иваново

и Палех

Утром переезжайте в Иваново, в пути всего час.

Это самый юный город Золотого кольца – звание он получил только в конце XIX

века, а до того был селом (правда, если верить раскопкам, люди жили тут с XV

века).

Сегодня Иваново – город невест и текстильная

столица России: на местный ситец можно посмотреть в одноименном музее, а

изделия купить в одном из многочисленных магазинчиков. Также интересен Музей

промышленности и искусства (если вы еще не устали разглядывать старинные

предметы, тут можно пополнить свою коллекцию фотографиями вееров, фарфора и часов).

Переночуйте в одном из отелей или гостевых

домов (от 1 000 рублей за сутки), а утром отправляйтесь в следующий городок,

выбивающийся из традиционного маршрута – Палех. В пути 1 час 15 минут.

Палех – даже не город, а поселок городского

типа, который, однако, ведёт свою историю с IX века. Начиная с XVII века это

поселение было одним из центров иконописи, а гораздо позже тут появился особый

местный промысел: после революции художники создали артель, которая занималась

росписью по дереву, и быстро выработали узнаваемый стиль. Сегодня шкатулка или

другая вещица с миниатюрной палехской росписью – обязательный сувенир, который

нужно привезти из города. А о развитии творчества вам подробно расскажет

экскурсовод в Государственном музее палехского искусства.

Нагулявшись по городу и выбрав подарки

переезжайте в Суздаль (1 час 40 минут в пути). Ночевать будете там – выбор

отелей больше. Цены начинаются от 1 500 рублей за ночь.

Суздаль

Даже человек, совершенно не интересующийся

историей, легко определит, что городу много лет. Здесь отлично сохранилась

застройка прошлых веков – от Суздальского кремля, которому больше тысячи лет,

до памятников деревянного зодчества, которые собраны в музее под открытым

небом.

Город можно обойти пешком за час, но вы точно потратите

больше времени, потому что сложно не заходить в каждую церковь на пути – все

они очень красивые. Усложним задание: поднимитесь на Преподобенскую колокольню

и попробуйте сосчитать все церковки, которые видите.

Выделите время, чтобы доехать до Кидекши —

маленькой деревеньке всего в 10 минутах на машине. Здесь сохранилась церковь

Бориса и Глеба – самый первый белокаменный храм Северо-Восточной Руси. На

ночёвку возвращайтесь в Суздаль, а с утра поезжайте в последний пункт

назначения на маршруте – Владимир. Ехать чуть меньше часа.

Владимир

Во Владимире предлагаем расслабиться и

остаться на пару дней – путешествие получилось таким насыщенным, что от него

может понадобиться отдых. В первый день погуляйте по городу, любуясь

памятниками белокаменного зодчества. В красивейшем Успенском монастыре

сохранились фрески Андрея Рублева, а барельефы на фасадах Дмитриевского собора

хочется рассматривать очень долго, отыскивая всех мифологических существ. Ну и

просто погуляйте по городу, фотографируя деревянные жилые дома и дворянские

особняки. А если погода хорошая, проводите закат на смотровой площадке.

На второй день съездите в окрестности города —

здесь в деревне Боголюбово расположен один из самых красивых русских храмов,

легкая и изящная церковь Покрова на Нерли. Идти придется пешком через поле, так

что сверьтесь с прогнозом погоды.

На ночевку можно вернуться во Владимир или

поехать в сторону Москвы и остановиться в одном из домов отдыха с баней. Цены

на такие варианты начинаются от 5 000 рублей за ночь, но вы это честно

заслужили. Тем более что отрезок от города до столицы самый длинный за всё

путешествие – в пути 3 часа.