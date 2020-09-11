NASA хочет привлекать частные компании к добыче ресурсов на Луне

11.09.2020, 23:20, Новости дня

Американское аэрокосмическое агентство NASA предложило коммерческим организациям принять участие в программе “Артемида” и добывать ресурсы на Луне. Об этом в своем блоге написал администратор NASA Джим Бранденстайн.

Он призвал частные компании передать свои предложения по добыче ресурсов на поверхности Луны. NASA взяло на себя обязательства по выкупу реголита у поставщиков.

Действие контракта пройдет на конкурсной основе. Стать участником может как американская, так и иностранная организация. По результатам конкурса выберут одного или несколько победителей.

“Оплата производится исключительно за лунный реголит. Победитель получит 10% при награждении, 10% при запуске и оставшиеся 80% после успешного завершения”, – сказано в блоге.

Газета Guardian уточняет, что NASA будет закупать образцы Луны в размере от 50 до 500 грамм по цене от $15 до $25 тыс.

NASA в рамках программы “Артемида” также планирует высадить на поверхность Луны первую женщину и мужчину до 2024 года.