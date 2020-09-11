В Донецкой области от COVID-19 умерла главврач городской больницы

11.09.2020, 23:20, Новости дня

В Донецкой области 10 сентября умерла главный врач Покровской городской больницы Наталья Кандыбка. Об этом сообщила пресс-служба Покровского городского совета на своей странице в Facebook.

“На 63-м году жизни от коронавирусной болезни умерла Наталья Кандыбка – главный врач коммунального некоммерческого предприятия “Покровская городская больница Покровского городского совета Донецкой области”, – говорится в сообщении.

Сьогодні на 63 році життя від коронавірусної хвороби померла Наталія Іванівна Кандибко – головний лікар КНП “Покровська… Posted by Покровська міська рада Донецької області on Neljapäev, 10. September 2020

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.

Всего с начала пандемии в Донецкой области инфицировано 1942 жителя.