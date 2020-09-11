Мнение: О надвигающемся на Россию голоде

11.09.2020, 23:10, Разное

Ведь все же помнят некрасовские строки про то, что «в мире есть царь, этот царь беспощаден: #голод названье ему».

Вот, казалось бы, какое отношение все эти проблемы отсталой царской России XIX века имеют к державной и скрепной путинской России века XXI? Которая экспортирует зерно и выращивает свинину и птицу в объёмах более чем достаточных. Но всё не так просто, на самом деле.

Потому что есть другой голод – денежный. Не менее острый, чем физический. Вот, из свежего, три признака, что он уже стоит на повестке.

Первое. У российских регионов заканчиваются деньги на выплаты увеличенных пособий по безработице: из 130,4 млрд руб., заложенных в бюджете на эти цели, к 31 августа было потрачено 109,4 млрд. В 69 субъектах РФ израсходовано более 80% от предусмотренных средств, в 17 регионах – более 90%. Уже в сентябре ряд регионов не смогут платить пособия: у них возникнет кредиторская задолженность по социальным обязательствам.

Роструду выделено 35 млрд руб. из резервных фондов правительства, но этих денег хватит только до середины октября. Общий дефицит средств составляет примерно 54,3 млрд руб. до конца года, оценивает министерство. В программе выплат пособий безработным де-факто отсутствует практически каждый третий #рубль.

Второе. У региональных бюджетов, положение которых резко ухудшилось на фоне пандемии CoVID-19, повсеместно наблюдается нехватка денег. Даже в богатой Москве. По данным Федерального казначейства, в июле суммарный дефицит бюджетов субъектов РФ достиг 411 млрд руб. «Дыра», размер которой достиг 30% от консолидированного бюджета регионов, уже породила их дефицит на 213,7 млрд руб.

Покрывать нехватку средств губернаторам приходится за счет субсидий из Москвы, на которые к началу августа федеральный бюджет потратил 841,6 млрд руб. – в 1,6 раза больше, чем год назад. И эта бочка тоже не бездонная.

Третье. Снова на уровень страны. Минздрав начал ограничивать закупки дорогостоящих лекарств из-за нехватки средств федерального бюджета. Речь идет о программе высокозатратных нозологий (ВЗН), в рамках которой государство финансирует дорогие препараты для тяжелобольных людей. В прошлом году в неё включили 14 лекарств, на приобретение которых было выделено 45,1 млрд руб., в этом году Минздрав начал рассылать предупреждения, что обеспечить сможет не всех пациентов. Например, эмицизумаб, препарат для профилактики кровотечений у больных ингибиторной формой гемофилии А, может быть выделен только 195 чел. из 500. Это первый такой случай, но… лиха беда начало.

Теоретически, пока эти финансовые потребности могут быть закрыты из ФНБ, в котором аккумулировано более 13 трлн руб. На практике Минфин предлагает ограничить ассигнования из него пределом в 1% ВВП, чтобы не допустить его исчерпания до 2024 года. То есть, голод сумел добраться уже и до «закромов Родины». За счёт которых ещё предстоит спасать «Газпром» с «Роснефтью», а также финансировать перевыборы Владимира Путина через 4 года. Всем остальным – неизменное «Денег нет, но вы держитесь»… Доколе?

Или это всё не денежный голод приближается, а лишь аппетиты больших и малых чиновников растут? Для них-то сейчас время как раз урожайное и хлебное: сумели же они как-то освоить 430 млрд руб. из 3-триллионного пакета господдержки. Выделенные #деньги где-то растворились, ни оставив ни следа в статистике денежных доходов населения, по данным которой россияне получили только… 74 млрд руб. дополнительных социальных выплат вместо выделенных 0,5 трлн руб.

Похоже, в дальнейшем на помощь от государства людям рассчитывать уже не придётся. Вы готовы затягивать пояса?