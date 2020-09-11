Названы пять полезных для здоровья и фигуры каш для завтрака

11.09.2020, 22:53, Разное

Каши являются отличным вариантом для сытного завтрака. Диетологи назвали пять полезных блюд из злаков для фигуры и здоровья, богатых углеводами, минералами и витаминами.

В списке самых подходящих для утреннего рациона каш оказалась овсяная. Речь идет о блюде, приготовленном из крупы по всем рекомендациям, поскольку каша быстрого приготовления и хлопья пользы для организма не принесут. Классическая “овсянка” содержит большое количество витаминов, клетчатки, что благоприятно отражается на работе кишечника. Каша снижает риск возникновения тромбов, препятствуя образованию холестериновых бляшек в сосудах.

На втором месте расположилась гречневая каша. В ней содержатся незаменимые для организма аминокислоты, витамины и нет глютена. Гречка отличается низким гликемическим индексом, благодаря этому она очень эффективна при похудении. С помощью блюда можно укрепить иммунную систему и снизить уровень плохого холестерина. Гречневая каша является очень сытной и почти не имеет противопоказаний к употреблению.



Далее в список включили манную кашу, отличающуюся легкой усвояемостью и высокой калорийности. С помощью каши можно запастись энергией на долгое время. Манка богата витаминами группы В, РР, Е, белком и другими питательными веществами, необходимыми для нормального функционирования организма. Медики рекомендуют манную кашу людям с гастритом, язвой и другими проблемами пищеварения. Тем, кто страдает от сахарного диабета или пытается избавиться от лишних килограммов, такую кашу есть не стоит.



Полезными диетологи признали льняную и перловую кашу. В первой есть много пищевых волокон, кальция, натрия, фосфора, магния, железа, полиненасыщенных омега-3 и омега-6 жирных кислот. Что касается перловой каши, изготавливаемой из очищенного ячменя, то она является кладезем аминокислот, антиоксидантов и минералов. Регулярное потребление перловой каши способствует выведению из организма токсинов, а также замедляет возникновение воспалительных процессов. Каша хорошо подходит для диетического питания и снижает количество холестерина.