Названы главные виновники происшествий на железной дороге

11.09.2020, 22:48, Новости дня

Чрезвычайные происшествия на железной дороге по-прежнему чаще всего происходят по вине зацеперов и пешеходов в наушниках, несмотря на вложенные в профилактику травматизма 30 млрд рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

Глава РЖД на встрече с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым отметил, что компания инвестировала «большие деньги, с 2010 года – более 30 млрд рублей» в профилактику травматизма в зоне движения поездов, однако «тенденция, к несчастью, все-таки еще существует», передает ТАСС.

«Это связано прежде всего, конечно, с переходами перед близко идущими поездами. Ну, и у нас молодежь по-прежнему экстремально развлекается – это зацеперы. И в том числе это элемент современный – слушают музыку, вставляют в уши наушники и не слышат сигналов», – сказал Белозеров.

По его словам, РЖД для решения этой проблемы проводит активную работу вместе с другими органами власти и регионами России.

В целом же, по словам Белозерова, РЖД в 2019 году по уровню безопасности достигла значительно лучшего показателя, чем планировалось – 0,86 событий на 1 млн поездо-километров, а за первые восемь месяцев этого года показатель составил 0,49. Как отметил глава РЖД, число ЧП с пассажирами и пригородными поездами сократилось на 37%, уровень травмирования людей в зоне движения поезда – на 16%, количество инцидентов при перевозке опасных грузов – на 67%.

«В прошлом году мы направили наши материалы в Международный союз железных дорог, нашу систематику, и выяснили, что мы [в сфере безопасности] далеко впереди по сравнению со всеми остальными железными дорогами», – сказал Белозеров, отметив, что в этой сфере «индекс железных дорог США хуже на 47%».

Он затронул также тему кибербезопасности, отметив, что в компании функционирует 1,6 тыс. информационных систем различного назначения.

«Ежесекундно ресурсы РЖД подвергаются компьютерным атакам. Только с начала года зафиксировано 13 тыс. 468 попыток заражения вредоносным программным обеспечением, выявлено и оперативно устранено 1 тыс. 469 уязвимостей в информационных системах железнодорожного комплекса», – добавил Белозеров.

В июне 2018 года «зацепер» погиб на крыше электрички в Мытищах.

Напомним, в марте 2017 года Госдума установила уголовную ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», в том числе за «зацепинг».