 

В Бундестаге не поверили в версию о причастности Москвы к ситуации с Навальным

11.09.2020, 22:48, Новости дня

Версия о причастности Москвы к якобы имевшему место покушению на блогера Алексея Навального абсурдна, сообщил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Армин-Паулис Гампель.

Гампель не поверил в версию, согласно которой власти РФ «настолько глупы, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяют» блогеру «вылететь в Германию, вместо того, чтобы спрятать его где-то в российских лесах», передает РИА «Новости».

«Это же абсурд», – сообщил он в Бундестаге.

Кроме того, Гампель усомнился в том, что Навальный отравлен «Новичком». Как сообщил депутат, «ученые, должно быть, знали, что ищут – естественно, «Новичок».

Напомним, Берлин утверждает, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с таким выводом.

При этом немецкая сторона отказывается передать Москве материалы по ситуации с блогером.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным. В Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / На выборах президента в Польше избиратели теряли сознание, один из них умер

07.09 / В Украине выявили почти 2,2 тыс. новых случаев COVID-19

01.07 / Трамп о пандемии COVID-19: Все больше злюсь на Китай

02.07 / В «Союзмультфильме» объяснили, почему не будет новых серий про Карлсона

07.07 / ЦИК не исключил проведение многодневного голосования на выборах осенью

02.07 / В Ботсване произошло «катастрофическое вымирание» слонов

05.08 / Патрушев объяснил идеологические корни украинского национализма

20.07 / После обновления смартфоны Huawei стали хуже заряжаться

08.08 / Главу штаба Тихановской задержали в Минске

30.06 / Аскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска