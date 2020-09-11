 

Помпео прибыл в Доху, где пройдут внутриафганские мирные переговоры

11.09.2020, 22:30, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео прибыл в пятницу в столицу Катара накануне исторических долгожданных внутриафганских мирных переговоров, которые должны начаться в субботу.

«Нам потребовалось больше времени, чем мне хотелось бы, чтобы добраться сюда начиная с 29 февраля, но мы ожидаем, что в субботу утром… афганцы, которые сядут за одним столом, будут готовы к спорам и дискуссиям о будущем своей страны», – сказал Помпео журналистам на борту самолета вскоре после вылета из Вашингтона в четверг вечером.

Администрация Трампа стала инициатором переговоров «Талибана» и афганского правительства, что позволит США выйти из участия в самой продолжительной зарубежной военной кампании в истории страны и предоставит президенту возможность заявить о важном внешнеполитическом успехе накануне выборов 3 ноября.

Специальный посланник США по переговорному процессу в Афганистане Залмай Халилзад заявил журналистам в ходе телефонной конференции в пятницу, что переговоры станут «испытанием для обеих сторон».

«Это новый этап в дипломатических переговорах о мире в Афганистане. Теперь мы входим в процесс, который осуществляется афганцами и возглавляется афганцами», – сказал он, добавив, что Соединенные Штаты будут продолжать контролировать переговоры и взаимодействовать с обеими сторонами.

Ранее группа представителей афганского правительства вылетела из Кабула в Доху.

«Сегодня мы отправляемся в Доху с надеждой и уверенностью в себе, чтобы создать в Афганистане такие условия, при которых не будут слышны выстрелы…, а афганский народ достигнет того, чего он заслуживает», – сказал Надер Надери, член команды переговорщиков, вылетевшей из Кабула.

В субботу, как ожидается, начнутся сами переговоры между представителями правительства Афганистана и талибами, как это было предусмотрено в февральском соглашении между США и «Талибаном».

Прибытие Помпео в Доху в пятницу совпало с 19-й годовщиной терактов 11 сентября в Соединенных Штатах, которые вызвали американское военное вмешательство в Афганистан для свержения власти талибов, укрывавших Усаму бен Ладена, лидера боевиков «Аль-Кайды», спланировавшего теракты.



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