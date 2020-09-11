Мнение: О деле педофила из “Мемориала”

11.09.2020, 22:20, Разное

О деле педофила из "Мемориала"

Через неделю, 16 сентября – апелляционный суд по делу Юрия Дмитриева. Опять в интернете будет очередной всплеск истерических причитаний. Поэтому решил написать для камрадов кое-какие пояснения. Буду благодарен за перепост.

ПЕРВОЕ.

О том, что «дело Дмитриева» является сфальсифицированным. Данный тезис повторяется и будет повторяться много раз. В связи с чем хочется задать простой вопрос – а как можно объявить дело сфальсифицированным если, выражаясь юридическим языком, «в части совершения объективных действий» адвокат и сам Дмитриев не опровергают совершенного? Что фальсифицировалось-то?

Тем, кто мне не верит, я предлагаю просто ознакомиться с публикациями в защиту Дмитриева, с выступлениями его адвоката Ануфриева. О чем они? О том, что Дмитриев фотографировал свою приемную дочь голой просто потому, что она была слабенькой и нужно было контролировать ее физическое развитие (при этом девочка занималась в секции самбо). О том, что у нее был энурез, поэтому Дмитриеву ну просто приходилось залезать к ней в трусы (без этого, как все знают, признаки энуреза у человека невозможно определить).

Вот не поленитесь, найдите все это в интернете и прочитайте сами. А потом отодвиньте в своем сознании объяснения адвоката (это его работа – нести любую хрень в защиту клиента. Надо признать, что адвокат у Дмитриева – не Пашаев, он профессионал).

В итоге останутся голые факты. Какие?

Старый мужик с уголовным прошлым берет из детдома приемную дочь. В возрасте 6-11 лет он ее много раз фотографирует абсолютно голой, выражаясь формально «с обнаженными половыми органами», и даже с раздвинутыми ногами и регулярно залезает к ней в трусы. К девочке младшего школьного возраста. Таковы никем не опровергаемые голые факты!

Вот если вы узнаете, что ваш сосед занимается чем-то подобным – вы же сразу поймете, в чем дело. Не будете же «дурака включать», не будете придумывать глупых и смешных объяснений, как делают защитники Дмитриева? Не будете утверждать, что это «норма»? Не будете. Потому что совершенно понятно, что такой человек – извращенец. Мерзкий и гнусный извращенец. Что и требовалось доказать.

ВТОРОЕ.

Теперь посмотрите на защитников Дмитриева, на всю эту либеральную тусовку. Что они несут – «святой человек», «страж истории», «совесть нации» …. Да у них самих вообще совесть имеется? Ведь фразу про «слезу ребенка» все помнят, сколько раз с конца 80-х подобные люди ей размахивали. Тут же совершены отвратительные действия против ребенка, девочке нанесена травма, она, представьте себе, тоже много раз плакала. А всем этим Гребенщиковым, Акуниным, Ахеджаковым или Улицким на это абсолютно наплевать.

Вообще, «дело Дмитриева» – просто зеркало российской либеральной интеллигенции. В котором отразилась ее безнравственность и цинизм. Ее стадное, животное чувство, когда они, несмотря на факты, готовы защищать любого мерзавца, потому что он свой, из своей «популяции», свой по духу и нюху. Ее безразличие и равнодушие к другим людям. Ведь на обычную девочку из карельской глубинки им глубоко наплевать. Им и на нас всех наплевать. Кстати, учтите это на будущее.

ТРЕТЬЕ.

Уголовное дело, возникшее между прочим по той простой причине, что близкий Дмитриеву человек сообщил в правоохранительные органы о его странных «увлечениях», оказалось показательным. В том плане, что деятельность либеральной «элитной» общественности легко воздействует на судебную ветвь власти и общество. В большинстве СМИ объективной картины совершенного Дмитриевым преступления ведь нет. Либералы кричат о «государственной пропаганде», при этом те же СМИ Карелии освещали дело скорее с продмитриевской точки зрения.

В итоге к Дмитриеву при вынесении приговора суд применил ст. 64 и дал срок ниже низшего предела, сославшись на обращения «общественности» и награды, имеющиеся у подсудимого. Хотя в любом другом случае за подобное преступление обвиняемый поехал бы в колонию лет на 10-12. Прямо по Оруэллу получилось: «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». Создана своеобразная судебная практика по делам о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. А государство в лице судебной власти стало скорее на сторону Дмитриева.

ЧЕТВЕРТОЕ.

Поведение госпропагандистов показательно в том плане, что тему Сандармоха никто из них серьезно расследовать не хочет. Сторонники «Мемориала» заявляют, что, дескать, происходит пересмотр истории Сандармоха, появилась робкая гипотеза о том, что кроме заключённых советских лагерей здесь могут лежать и военнопленные финских концлагерей, которые в годы войны строили укрепления для финской армии в Медвежьегорске. Скорее всего так оно и есть, но ведь данная гипотеза никак не опровергает расстрелы в Сандармохе в 1937 году.

Зато молчанием обходится тема, как усилиями Дмитриева и «Мемориала» тема 1937 года превратилась в совершенно плоский, примитивный миф с массой искаженных фактов. Никто не напоминает, что «Мемориал» многие годы сознательно врал о численности расстрелянных в Сандармохе, эти цифры и сейчас гуляют по разным изданиям. Хотя сейчас легко доказывается, что там нет ни 10, ни 7 с половиной, ни 6 тысяч политических заключенных. Более того, из состава действительно расстрелянного в Сандармохе соловецкого этапа, это 1111 человек, значительную часть казненных с большим трудом можно записать в «невинных жертв сталинского режима». Петлюровских и колчаковских карателей, обычный бандитов и убийц, коррупционеров и религиозных фанатиков, реальных шпионов и басмачей…

Да, невинные люди там тоже были, да и вообще в массовых расстрелах нет ничего хорошего. Но если вы хотите знать Правду – тут в каждом конкретном случае придется разбираться, много читать и думать. Ведь в этой истории все очень сложно и неоднозначно.

А пока дело доходит до нелепостей, когда на памятных мероприятиях в Сандармохе председатель петрозаводской еврейской общины Дмитрий Цвибель стоит вместе с людьми с жовто-блакитными флагами, поминая тем самым расстрелянных в Сандармохе офицеров петлюровской армии. Устроивших в 1919 году геноцид еврейского населения Украины. Конечно, можно не любить Сталина, но зачем же доходить до подобного абсурда?

Александр Степанов

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