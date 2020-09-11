Медики назвали проблемы со здоровьем, о которых сигнализирует изменение цвета мочи

11.09.2020, 22:17, Разное

Медики назвали некоторые проблемы со здоровьем, на которые может указывать изменение цвета мочи. С этой жидкостью из организма выводятся потенциально опасные вещества, поэтому рекомендуется обращать внимание на состояние мочи.

Анализы мочи использовали врачи еще в древности, чтобы диагностировать самые различные заболевания. Ее цвет иногда является важным, предупреждающим сигналом о нарушениях в организме, требующих неотложного обращения к медицинскому специалисту. Жидкость приобретает желтый цвет благодаря уробилину, вырабатываемому в процессе расщепления ненужных больше организму эритроцитов. Если моча приобрела розовый или красный оттенок, то такое изменение может указывать на наличие камней в почках или возникновение рака. Коричневый цвет может быть связан с приемом лекарственных препаратов, таких как антибиотик метрнидазол, слабительных средств. Этот цвет также, предположительно, является признаком порфирии, представляющей собой редкое нарушение обмена веществ.

Постоянно оранжевая моча свидетельствует о проблемах с печенью, избытке в органе билирубина. При зеленом цвете мочи следует насторожиться, ведь это может указывать на бактериальную инфекцию. Если мутная моча изменила свой оттенок на белый – возможно у человека появилась инфекция, передающаяся половым путем. Синий цвет мочи является симптомом редкого наследственного заболевания, называемого синдромом синих подгузников. Оно характеризуется нарушением процессов метаболизма, что чревато увеличением уровня кальция в крови. Патология чаще всего встречается у детей.