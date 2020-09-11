Поклонники устроили «паломничество» в СИЗО к Ефремову

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11.09.2020, 22:08, Новости дня

К осужденному на восемь лет актеру Михаилу Ефремову в СИЗО № 5 образовалось «паломничество» из его поклонников, артисту несут передачи, сообщил общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов.

«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 кг на передачи Михаил уже исчерпал», – сказал Иванов в разговоре с RT.

Актер просил передать своим фанатам, что у него все нормально, он не испытывает ни в чем нужды.

Также член ОНК отметил, что Ефремов в первые дни пребывания в СИЗО получил больше 100 писем от поклонников. Артист обещал на все ответить на все послания в ближайшие дни.

Напомним, Ефремова перевели из карантинной камеры в СИЗО № 5 в другую. В новой камере есть холодильник и телевизор.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Его помещали в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.



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