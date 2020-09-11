В Германии предупредили Украину о последствиях запрета импорта российского газа

11.09.2020, 22:08, Новости дня

Запрет импорта газа из РФ может нанести значительный удар по Украине, поскольку эта страна поставляет голубое топливо в Европу, считает министерство экономики Германии.

«Запрет на импорт российского газа нанесет значительный финансовый урон Украине как транзитной стране», – заявили в ведомстве изданию Der Spiegel, передает ТАСС.

По данным немецкого министерства, согласие стран Евросоюза на запрет импорта из РФ нефти и газа маловероятно, так как это поднимет цены для потребителей.

Осенью 2019 года РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Суммарный объем транзита газа в 2020 году к началу июля составил 25 млрд кубометров.