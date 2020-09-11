 

Бахрейн и Израиль восстановили отношения при поддержке США – Трамп

11.09.2020, 22:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил в Twitter о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем.

“Еще один исторический прорыв сегодня. Два наших больших друга – Израиль и Бахрейн – согласились на мирный договор. Это вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней”, – написал Трамп.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

В совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля, который также опубликовал Трамп, говорится, что король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент США в телефонном разговоре согласились установить полные дипломатические отношения между двумя странами.  

“Начало прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися обществами и развитыми экономиками продолжит трансформацию Ближнего Востока и повысит стабильность, безопасность и процветание региона”, – подчеркивается в заявлении.

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

В документе говорится, что стороны будут стремиться к “справедливому и всеобъемлющему решению палестино-израильского конфликта”. Израиль подтвердил, что все мусульмане, которые приезжают с миром, могут посетить святые места Иерусалима и помолиться.

Израиль и Бахрейн поблагодарили Трампа за его помощь и усилия в достижении мира между странами. Королевство Бахрейн приняло приглашение на участие 15 сентября в официальной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Подписанию этого соглашению предшествовало открытие Бахрейном воздушного пространства для всех израильских самолетов. на такой же шаг пошла и Саудовская Аравия. 

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено “ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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