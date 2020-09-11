Apple опровергла удаление российских телеканалов из AppStore на Украине

11.09.2020, 21:48, Новости дня

Американская компания Apple не удаляла из AppStore на Украине приложения российских телеканалов, а только направила уведомления о соответствующем требовании украинских властей, сообщили в пресс-службе компании.

«Apple не удаляла из AppStore в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на Украине по требованию СБУ из Appstore изъяли четыре приложения ВГТРК. Кроме того, об изъятии приложений сообщила также телекомпания НТВ.