Дефицит бюджета США вырос в три раза

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11.09.2020, 21:48, Новости дня

Расходы бюджета США превысили его доходы в августе на 200 млрд долларов, что в три раза больше июльского бюджетного дефицита страны в 63 млрд долларов.

Государственные расходы в США в августе уменьшились на 1% в годовом выражении и составили 423,316 млрд долларов. Доходы сократились на 2%, до 223,221 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет министерства финансов страны.

В прошлом году в августе дефицит бюджета США был зафиксирован в размере 200,344 млрд долларов, говорится в сообщении.

Ранее дефицит бюджета США в 2020 финансовом году (начался 1 октября 2019 года) прогнозировался как «самый большой с 1945 года».



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