ФСБ начала проверку слов Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать»

11.09.2020, 21:48, Новости дня

Следственное управление ФСБ проводит проверку высказываний дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который негативно отозвался о черкесах и о памятнике «Родина-мать зовет», сообщил адвокат Владимир Слащев.

Как рассказал Слащев, его доверитель – глава совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов – попросил возбудить уголовное дело по трем статьям в связи с высказываниями Лебедева в двух видео на YouTube-канале.

Речь идет о статьях об экстремизме, унижении по национальному признаку и осквернении символов воинской славы, передает РИА «Новости».

Слащев пояснил, что «заявление отправлено по почте». Московское управление ФСБ получило его «в начале сентября». Адвокат отметил, что узнал из СМИ о начале проверки.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время нас вызовут для дачи пояснений», – сказал он.

Напомним, Лебедев заявил, что считает знаменитый монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде уродским.

«Родина-мать зовет!» – композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», установленный на Мамаевом кургане в Волгограде. 85-метровый монумент является одной из самых высоких статуй в мире.