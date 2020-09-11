За что извинился Путин? – Личное мнение

11.09.2020, 21:26, Разное

Президент Сербии заявил сегодня, что перед ним извинились Лавров и Путин. Никогда такого не было, и вот — случилось:

«Президент Путин передо мной никогда и ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (инцидент с постом Захаровой) это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и для меня это проходной и неважный инцидент».



Фото: Соцсети

Официальный голос МИДа Мария Захарова на неделе запилила фоточку Вучича в Белом доме у Трампа. Вон она, выше.

И посоветовала в любой подобной ситуации вести себя как мисс Трамелл — правильный, в общем, совет, хотя и унизительный для президента Сербии.

К американской службе протокола тут нет претензий. Нужно, чтобы все понимали, куда попали.

Приехал в центр мира? Будь добр, сиди смирно. Ибо что ты можешь противопоставить Трампу?

Страны Евросоюза послушно выполняют указания из-за океана. Лидеры государств сидят, как провинившиеся школьники у директора.

Так чего обижаться на правду? То, что Маша шутливо ткнула в эту правду носом? Так тут не Машка виновата, а сами послушные школьники!

Президенту России или руководителю КНР вот так бы никогда не поставили стул. Если б поставили, они бы не сели, понимая, что их так хотят унизить.

Только школьных задротов загоняют линейками в шкаф. А потом типичные омеги ещё и оправдываются: мол, я не обижаюсь, что меня опустили — два раза.

Я бы на месте Путина извиняться не стала. А вы?