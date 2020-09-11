 

В Прокопьевске обрушившаяся стена старого дома убила 11-летнюю девочку

11.09.2020, 21:23, Разное

В городе Прокопьевске Кемеровской области 11-летняя школьница стала жертвой трагической случайности. На нее обрушилась стена старого дома.

В заброшенном здании девочка играла с друзьями, раскачивая перегородки. В какой-то момент конструкции не выдержали и обрушились, придавив юную россиянку. Ребята позвали на помощь прохожего, который вызвал скорую помощь. Но прибывшим на место врачам осталось лишь констатировать смерть ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Старый дом планируют снести, сообщает Vse42.ru.



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