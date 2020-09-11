Новые санкции США в ответ на российское вмешательство в выборы

11.09.2020, 21:10, Новости дня

В Москве не считают обоснованными введенные США санкции в отношении трех россиян за вмешательство в американские выборы. По мнению официального представителя МИД России Мария Захарова, обвинения в их адрес голословны.

«Это решение не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях, которые приписываются американскими властями российскому Агентству интернет-исследований», – утверждает Захарова.

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг ввело санкции в отношении четырех связанных с Россией лиц за попытки повлиять на избирательный процесс в США.

«Россия использует множество марионеток в попытках посеять разногласия между политическими партиями и вызвать внутренние разногласия, чтобы повлиять на избирателей», – отмечается в заявлении Минфина.

В частности, под санкции попал депутат украинского парламента Андрей Деркач, который, по данным ведомства, более десяти лет является активным российским агентом и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал в иностранном вмешательстве в предстоящие президентские выборы в США 2020 года.

В санкционный список также попали трое сотрудников «Агентства интернет-исследований», которое обвиняется в попытках вмешательства в промежуточные выборы 2018 года: Артем Лифшиц, Антон Андреев и Дарья Асланова.

Как отмечается в заявлении госсекретаря Майка Помпео, они занимались криптовалютными счетами организации, тем самым способствуя ее злонамеренной деятельности против американского народа.

Как подчеркивают в Минфине, санкции стали четким сигналом для Москвы о недопустимости подобной деятельности.

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что пригожинские структуры, в которых существует специальный американский отдел, по-прежнему активно вмешиваются в выборы США посредством использования троллей, создания фальшивых групп в соцсетях и прочее. По его словам, они занимаются, с одной стороны, разжиганием розни внутри Соединенных Штатов, а с другой – поддержкой ультраконсервативной идеологии.

«По нашим наблюдениям, за последнее время существенно ничего не изменилось, – добавил он. – Так что все (предыдущие) разоблачения и санкции мало повлияли на деятельность пригожинцев».

Роман Доброхотов также думает, что мало что поменялось и в работе ГРУшных хакеров, которые накануне прошлых президентских выборов в США взломали почту Хиллари Клинтон: «Об этом все хорошо помнят. Гораздо меньше тех, кто помнит о том, что хакеры участвовали и в других инцидентах, в том числе пытались вмешиваться в электронную систему голосования, что американские спецслужбы считают на сегодня главной угрозой. Правда, на этот раз голосование пойдет по обычной почте, и вмешаться в избирательный процесс будет труднее. Но угроза все равно остается, и американцы не зря давно готовятся отразить её».

Москва не поменяла свою линию поведения, потому что получила в прошлый раз свою порцию дивидендов и рассчитывает на них опять, полагает журналист: «Не надо забывать, что в 2016 году в некоторых штатах, в частности во Флориде, всего несколько тысяч голосов решили исход выборов. Впереди еще два месяца активной избирательной кампании, и Москва наверняка себя еще проявит. Потому что Путин сейчас, конечно, панически боится прихода к власти Байдена, что может закончиться очень серьезными санкциями (в отношении РФ)».

Так что мотивация у Кремля для вмешательства в американские выборы налицо, резюмировал Роман Доброхотов.

«После отравления Алексея Навального перед Кремлем конкретно замаячили санкционные перспективы»

Общественный деятель, юрист Марк Фейгин согласен с тем, что для Москвы сейчас слишком высоки ставки. Поэтому, по его мнению, она не может позволить себе не вмешиваться в американские выборы.

«После отравления Алексея Навального перед Кремлем конкретно замаячили санкционные перспективы куда более существенные, чем было до того, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Если в Белом доме сменится власть, то, по-моему, возмездие неотвратимо. Санкции, разумеется, все равно будут и при Трампе. Но если при нем Кремль еще может рассчитывать на некоторое смягчение санкций, затягивание с ними, то при Байдене, особенно на первом этапе его президентства, все будет, скорее всего, жестче и последовательнее».

Тем более, что межпартийный республиканско-демократический консенсус по вопросу антироссийских санкций достигнут уже давно, констатировал Марк Фейгин.

Российское вмешательство в американские выборы не прекратится по той причине, что масштаб и глубина потенциальных санкций в отношении РФ будет зависеть от того, кто займет пост президента США, заключил юрист.