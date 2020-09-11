 

Раскрыт доход заявившей о «безработных тунеядцах» чиновницы

11.09.2020, 21:08, Новости дня

Ежемесячный доход секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской в 2019 году составил 81 тыс. рублей в месяц.

В 2018 году доход Ковинской составил 1,02 млн рублей, совместно с супругом в равных долях она владела квартирой площадью 121,1 квадратного метра, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее на одном из совещаний в администрации города Вольска Татьяна Ковинская назвала безработных россиян, общее число которых возросло в период пандемии, «тунеядцами» и предложила лишить их пособия по безработице, которое составляет 12 тыс. 130 рублей на человека.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Парламент Белоруссии заявил ЕС о недопустимости внешнего вмешательства

06.07 / Россияне назвали желаемую «посткоронавирусную» зарплату

05.08 / Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

08.07 / Бразильский президент, отрицавший коронавирус, заразился им

22.07 / Байден опережает Трампа в президентском рейтинге – опрос

03.09 / На заседании ТКГ достигли принципиального согласия о разведении сил на четырех новых участках на Донбассе

02.09 / Московская биржа открылась разнонаправленно

07.07 / АКРА: пандемия подтолкнула мир к низкоуглеродной модели бизнеса

15.07 / Производители предупредили о возможном дефиците лекарств

30.06 / Гендиректор «КамАЗ»: На голосовании по Конституции мы определяем ближайшее и дальнее будущее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска