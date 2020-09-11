Раскрыт доход заявившей о «безработных тунеядцах» чиновницы

11.09.2020, 21:08, Новости дня

Ежемесячный доход секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской в 2019 году составил 81 тыс. рублей в месяц.

В 2018 году доход Ковинской составил 1,02 млн рублей, совместно с супругом в равных долях она владела квартирой площадью 121,1 квадратного метра, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее на одном из совещаний в администрации города Вольска Татьяна Ковинская назвала безработных россиян, общее число которых возросло в период пандемии, «тунеядцами» и предложила лишить их пособия по безработице, которое составляет 12 тыс. 130 рублей на человека.