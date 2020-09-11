В РПЦ предостерегли от «психоереси»

11.09.2020, 21:08, Новости дня

В Русской православной церкви обсудили проблему смешения священнослужения и коммерческой психологической практики.

«Мне бы хотелось остановиться на проблеме деятельности, которая, на мой взгляд, является все-таки мошенничеством (я говорю про пассивный обман, про умолчание об истине). Это когда православное вероучение подменяется каким-то новомодным учением и встречает радостную отдачу от аудитории, но при этом выдается за православное вероучение. В первую очередь, речь идет о подмене православного вероучения – психологическим», – сообщил известный спикер РПЦ, участник телепередач и блогер, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский в ходе международной конференции «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве» в пятницу в Переславле-Залесском, передает РИА «Новости».

По его мнению, это очень большая проблема сегодня, которая продолжает расти.

«В США у протестантов, например, уже давно появилось понятие «психоересь». Протестанты-консерваторы бьют тревогу, потому что Священное Писание почти полностью заменено психологией, а пасторы называют себя коучами и консультантами. Происходит подмена пастырской и миссионерской деятельности – психологическим консультированием. На исповеди он – священник, а в свободное время – консультирует за деньги, потому что прошел какие-то курсы психологии», – отметил Островский.

Кроме того, «ради лайков и отдачи аудитории», добавил он, сегодня некоторые священники просто умалчивают о не очень приятных для широкой аудитории сторонах православного вероучения.

В свою очередь теолог из Германии Марина Цумштаин поддержала Островского. По ее словам, в Германии, в отличие от США, не распространено такое смешение священства и коммерческого психоанализа.

«Если направление коммерческое, оно не имеет места в Церкви, в моих глаза», – сообщила Цумштаин.

Глава миссионерского отдела Тверской епархии иерей Антон Русакевич, в свою очередь, отметил, что описанную практику оказания священниками психологической помощи за деньги юридическим языком можно назвать «злоупотреблением служебным положением». Ведь именно сан, по убеждению представителей Церкви, вызывает особое доверие и привлекает людей к такому психологу в качестве платных клиентов.

«Сегодня участниками конференции поставлен вопрос смешения священнослужения и психологической практики. Нехорошо, когда священник использует священство для коммерциализации своих психологических услуг. Эта проблема требует тщательного изучения и решения», – резюмировал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Первая международная конференция по защите верующих от мошенничества в сети проходит в Переславле 10-12 сентября. Ее организаторами выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и Фонд Конрада Аденауэра.

Ранее РПЦ предупредила священников о наказании за разглашение церковных тайн.

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