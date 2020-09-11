Мнение: Новички и допинги

11.09.2020, 21:00, Разное

Упорство, с каким Москва отказывается – уже четвертую неделю! – возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального, впечатляет. Сегодня Песков в очередной раз отбрехивался от вопросов журналистов, но стоял насмерть: не знаю, не был, не видели, какое отравление. Ему говорят – “ну вот же, лаборатория армии бундесвера показала…” – а он: “Да с какой стати великая Россия, суверенное государство, будет обращать внимание на то, что напридумывали в армии Германии?! И тут же, желчно: “Небось, сами немцы тоже не стали бы возбуждать дело из-за данных, полученных из какого-нибудь российского… э-эээ… военного госпиталя!”

Молодец. Извернулся. Хотя аналогия, конечно, несколько хромает: у немцев-то речь не о военном госпитале, а о лаборатории по выявлению редких ядов, к тому ж подпадающих под Конвенцию о запрете химоружия.

В принципе, дикое упорство РФ-деятелей с “новичком” сродни аналогичному уже многолетнему их упорству в делах с допингом у спортсменов. Аналогия очевидна – в обоих случаях речь о запрещенных химических веществах для ввода в организм. И причина отказа от расследований (типа “а кто же что передавал в Сочи через дырку в стене? И была ли там дырка?”) также одна: государство не хочет расследовать против самого себя. “Вы и убили-с!”

Это, если вдуматься, одна из главных бед современной России: здесь опять слишком много государства. Оно залезло в каждую бочку затычкой – и, естественно, походу утратило функцию арбитра. Что ни возьми – все будет против себя.

Правда, в нынешнем случае еще и видно, как кремлевская ОПГ еще и понемногу утрачивает душевное равновесие – только этим можно объяснить демонстративное нежелание “возбуждаться”. Все-таки в делах о допинге вели себя чуть более адекватно – возбуждали дела, изображали активность. Ничего не делали, конечно – но хотя бы прикидывались. А тут всё – нервишки расшалились. Но и то понятно: одно дело – допинг, другое – “новичок”; попадаться на химоружии куда более стремно.

Пытаясь охарактеризовать состояние нынешнего Кремля, я вдруг вспомнил не совсем приличный “народный” глагол, который услышал в армии, во время своей срочной службы за Полярным кругом: это глагол “залупиться”. В Кремле именно “залупились”: “не будем возбуждать дело, и всё! И отстаньте от нас!” В армии “ты что, залупился?!” могут сказать, например, молодому бойцу, который отказался подшивать себе новый подворотничок после замечания сержанта. В общем виде глагол обозначает состояние заведомо слабого и зависимого персонажа, который вдруг, по непонятной причине отказывается делать то, что ему предписано. Такой “бунт на коленях”.

Посмотрим, как теперь будут Кремль выводить из этого состояния.