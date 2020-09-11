 

Мнение: Асаду – 55!

11.09.2020, 20:59, Разное

У всеми любимого "кровавого тирана" и самого знаменитого офтальмолога в мире Башара Асада сегодня день рождения.
Сегодня ему стукнуло всего лишь 55 лет. В следующем году исполнится 10 лет, как "Асад должен был уйти", но все все расставило по своим места.
Большинство из тех, кто требовал его ухода ушли в политическое небытие, а Асад как и прежде управляет Сирией, раздавив с помощью России и Ирана "зеленую революцию", от которой ныне остался огрызок в Идлибе подчиненный Турции, а также разгромив Халифат.

В этот праздничный день юбиляру можно пожелать дальнейшего обновления известного списка и дальнейших успехов в восстановлении контроля над оккупированными иностранными интервентами районами Сирии.

Источник: Colonel Cassad



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