Мнение: Асаду – 55!

11.09.2020, 20:59, Разное

У всеми любимого "кровавого тирана" и самого знаменитого офтальмолога в мире Башара Асада сегодня день рождения.

Сегодня ему стукнуло всего лишь 55 лет. В следующем году исполнится 10 лет, как "Асад должен был уйти", но все все расставило по своим места.

Большинство из тех, кто требовал его ухода ушли в политическое небытие, а Асад как и прежде управляет Сирией, раздавив с помощью России и Ирана "зеленую революцию", от которой ныне остался огрызок в Идлибе подчиненный Турции, а также разгромив Халифат.

В этот праздничный день юбиляру можно пожелать дальнейшего обновления известного списка и дальнейших успехов в восстановлении контроля над оккупированными иностранными интервентами районами Сирии.