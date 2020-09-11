 

Мнение: Бесплатный сыр

11.09.2020, 20:55, Разное

Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет, считают в Минтрансе. Но взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах

С первой частью обещаний есть, конечно, вопрос. Мы уже живем в 100-метровых квартирах и в среднем получаем 2700 долларов в месяц. Если, конечно, верить обещаниям Единой России от 2003 (кажется) года. Еще один такой же балабол обещал честью офицера не допустить повышения пенсионного возраста. Офицер из него, скажем прямо, так себе. Другой бы застрелился, но у этого, наверное, пистолет отобрали, а харакири у нас – не скрепное дело.

В общем, насчет бесплатного проезда – это, скорее, из области смелых мечтаний. А вот поголовный платный проезд – это без вопросов. Тут мы будем впереди планеты всей – будь спок.

Источник: Эль Мюрид



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