Киселев отреагировал на блокировку приложений ВГТРК на Украине

11.09.2020, 20:48, Новости дня

Удаление приложения «России сегодня» на Украине из Appstore по требованию СБУ – это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Это, к сожалению, уже обычная для Запада цензура. Не тянут свободу слова. Зато РФ по свободе слова остается чемпионом мира. Нигде нет такого диапазона мнений и высказываний. Нам не страшно. Мы в балансе», – цитирует РИА «Новости» Киселева.

Ранее стало известно, что на Украине по требованию СБУ из Appstore изъяли четыре приложения ВГТРК. Кроме того, об изъятии приложений сообщила также телекомпания НТВ.

Власти Украины в 2017 году запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

В частности, санкции ввели против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».

В мае украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей на Украине.