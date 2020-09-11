 

Киселев отреагировал на блокировку приложений ВГТРК на Украине

11.09.2020, 20:48, Новости дня

Удаление приложения «России сегодня» на Украине из Appstore по требованию СБУ – это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Это, к сожалению, уже обычная для Запада цензура. Не тянут свободу слова. Зато РФ по свободе слова остается чемпионом мира. Нигде нет такого диапазона мнений и высказываний. Нам не страшно. Мы в балансе», – цитирует РИА «Новости» Киселева.

Ранее стало известно, что на Украине по требованию СБУ из Appstore изъяли четыре приложения ВГТРК. Кроме того, об изъятии приложений сообщила также телекомпания НТВ.

Власти Украины в 2017 году запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

В частности, санкции ввели против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».

В мае украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей на Украине.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Собянин заявил о решении проблемы нехватки школ и детсадов в Москве

14.08 / Стало известно ближайшее будущее переданных Минском россиян

28.08 / Россия получила первую иностранную заявку на новейший плавающий танк

30.07 / Al Jazeera – Иран возмутил США обстрелом макета американского авианосца

04.09 / “Никакого “сделано в СССР”. Для киевского метро купят 50 новых вагонов – директор метрополитена

26.06 / Зоопарк и вся филармония

21.07 / Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

11.08 / Задержанные в Белоруссии российские журналисты покинули посольство в Минске

07.08 / В Минсельхозе РФ объяснили рост цен на яблоки

24.07 / Вера в «американское чудо» слабеет – Европа справляется с кризисом лучше США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска