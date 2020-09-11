Украина направила ноту Белоруссии после инцидента с послом

11.09.2020, 20:48, Новости дня

Украина направила ноту в белорусский МИД после осмотра багажника посла страны в Минске Игоря Кизима белорусскими пограничниками.

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в республике Белоруссия украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», – приводит сообщение украинского МИДа UNN.

Осмотр машины посла Киев воспринял как «недружественный шаг», отметили в украинском МИДе.

«Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности», – добавили в ведомстве.

Напомним, украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим при проезде через границу устроил скандал. Он не хотел позволять белорусским пограничникам провести осмотр багажника, как того требуют законы республики. В конечном итоге дипломат разрешил им провести осмотр, и пригрозил «дипломатической войной».