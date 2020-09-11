Мнение: Рейтинг чего угодно в Европе, финансовая безграмотность россиян и экономия на зарплатах учёных

11.09.2020, 20:45, Разное

1. Читатель sergkz указывает на шаблон, по которому для стран Европы составляются разные выдуманные рейтинги (качества элит, демократии, коррупции и тому подобное). Картина, которую мы видим в этих рейтингах, очень похожа на карту в заголовке поста:

https://olegmakarenko.ru/1946883.html?thread=763931395#t763931395

2. Первый шаг к решению проблемы — это её признание:

https://lenta.ru/news/2020/09/08/gramotnost/

Почти три четверти россиян признались в финансовой безграмотности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное СК «Росгосстрах Жизнь» и «ЛитРес».

Согласно полученным данным, большинство жителей России не знает, как грамотно формировать сбережения, инвестировать средства и управлять бюджетом. Так, больше трети опрошенных (35 процентов) признали, что периодически совершают импульсивные покупки. 29 процентов респондентов отметили, что не умеют откладывать деньги. Также 23 процента граждан признались, что не понимают базовых принципов работы финансовых инструментов. При этом 98 процентов жителей страны выразили желание повысить свой уровень финансовой грамотности.

Отмечается, что шесть процентов россиян забывают оплатить коммунальные счета, а пять процентов — вносить ежемесячные платежи по кредитам.

3. Читатели пишут, что у ведущих американских университетов начались явные финансовые проблемы.

В Твиттере есть научный сотрудник Эбби Дернбург (Abby Dernburg):

https://twitter.com/adernburg

Работает биологом, изучает хромосомы (данные из профиля в Twitter).

Работает в Университете Калифорнии, Беркли: https://ru.wikipedia.org/wiki/Калифорнийский_университет_в_Беркли

В рейтинге университетов США 2021 года этот университет занимает 5-ю строчку:

https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-united-states

Пишет о науке, жизни в университете и о своей жизни.

Случайно заметил твит: https://twitter.com/adernburg/status/1293688354391769089

Содержание: «Только что получила сообщение от нашего студенческого городка/кампуса: “Сотрудники могут добровольно попросить о снижении собственной заработной платы для того, чтобы помочь нам сэкономить. Заинтересовавшиеся сотрудники могут обратиться к представителю отдела кадров, который отвечает за заработную плату”.»

Затем было опубликовано дополнение: https://twitter.com/adernburg/status/1293985100619603968

Содержание: «Мой прошлый твит привлёк намного больше внимания, чем я ожидала. Я смущена тем, что пролила свет на то, в каком отчаянном положении находятся многие университеты и другие институты. Я не виню руководство в том, что они ищут какое-то решение, но не думаю, что их призыв найдёт широкий отклик».