Мнение: Письмо: “Любитель потрогать и пошло пошутить”

11.09.2020, 20:41, Разное

Хочу предложить попробовать разобрать письмо следующим образом.

Возможно, вы именно так и разбираете всегда, интуитивно, но сейчас мы сознательно попробуем.

Вот читайте письмо, без моих комментариев жирным шрифтом, убирайте проекции (это делается смещением фокуса с себя на автора и разделением границ) и следите за тем, где сработает сигнал “пфф”. Сигнал “пфф” отличается от “фуу” и “хаха”, это что-то среднее между тем и тем, но более нейтральное. Вы должны увидеть нечто выбивающееся из повествования, раздражающее. И если у вас нет проекций (солидарочек и прочих), это и будет место в письме, где автор сильно выходит из границ. Все такие места в письме – это флажки, помечающие острые проблемы. Манифестация короны и багов. При условии, что ваши границы – более-менее и вы не реагируете на какие-то свои триггеры, а так тоже бывает. Поэтому чтобы быть хорошим психологом, надо иметь нормальные границы и без этого никуда.

В этом письме 5 мест – очень большие флажки. И несколько других тоже есть, поменьше, не менее пяти.

Найдя несколько таких мест в любом письме, можно диагностировать состояние автора и это будет точно.

Отмечайте и аргументируйте, посмотрим, кто увидит главное и как опишет.

pavlina25

Как отлепиться?

Здравствуйте, уважаемая Эволюция, спасибо за вашу работу. Может, моя история покажется интересной для разбора.

Мне 31, я одинока и всегда была – ни с кем за всю жизнь не было долгих отношений, максимум короткие ухаживания, несколько свиданий, но все быстро сходило на нет. Внешность скорее симпатичная, за последние лет 5 поправилась на 15 кг примерно (до этого была спортивной), стала менее привлекательной. Но, несмотря на это, как мне кажется, внешность приятная, могу произвести хорошее впечатление на людей, расположить к себе, поддержать беседу. Впрочем, романтически интерес ко мне проявляли редко. На предыдущих местах работы, случалось, был флирт со стороны несвободных коллег (до того, как я поправилась и устроилась на работу, где меня не уважали), но не более. Конечно, мне всегда хотелось отношений, но не складывалось. До весны я год работала на удаленке из дома, круга общения вообще не было, но внезапно мне предложили хорошую должность. Для нее я не подхожу по компетенциям, но я произвела хорошее впечатление на нынешнее начальство (у меня очень хорошее образование в престижном московском вузе, для моего региона – редкость).

Я получила руководящую должность, хотя, конечно, для многих моих коллег такой дауншифтинг (смена Москвы на регион после престижного вуза и престижных мест работы, хоть и на рядовой должности) кажется подозрительной – наверное, многие меня считают неудачницей, которая ничего не добилась в Москве (правда в этом есть). Тем не менее, что-то я делаю хорошо, и хоть некоторые подчиненные меня не слушаются и, может, даже не уважают, начальство ко мне относится хорошо и ценит.

У меня на работе есть коллега, на той же должности, что и я: мб, у него и нет такой близости с начальством, горизонтальных связей у него несравнимо больше – его знают и уважают многие, иногда мне кажется, что вообще все, он умеет руководить и все организовывать, очаровать, особенно женщин. С самого начала он был очень ко мне доброжелателен, когда я только въезжала, объяснял и помогал, познакомил с подчиненными, да и в течение всего времени никогда не отказывал и не прокатывал, если я к нему обращалась с вопросом – хотя, тут ничего особенного, он, в принципе, очень отзывчивый, веселый (много шутит и иногда кривляется), галантный с женщинами (с ними он особенно хорошо ладит). У нас похожий бэкграунд и мы на одной волне, с ним весело и можно поболтать о сериалах, профессии.

С самого начала он со мной как будто флиртовал, чуть позже въехала, что у него в принципе, с женщинами такая манера (приобнять, прикоснуться, повеселить), просто не все реагируют или позитивно подкрепляют. А вот я к стыду своему отозвалась, на полном серьезе считая, что это он со МНОЙ так, и подыгрывала, хотя быстро поняла, что он женат (кольцо не носит, но увидела в инсте старый пост с женой, а потом он как-то и в разговоре упомянул). В какой-то момент был трудный проект, который я сама инициировала, но при этом все не очень получалось с отделом, который с нами его делал (дошло до разговора на повышенных тонах). Он мне помогал, поддерживал, включался в сложные ситуации. И после одного из сложных совещаний я была расстроена – а он просто взял меня за обе щеки, посмотрел в глаза и сказал, что я молодец. О вообще периодически это повторяет, когда я ему хвасталась, что сделала. Плюс, он настоял на включении меня в резерв, чтобы с возвращением коллеги из декрета у меня не возникло проблем.

При этом мог и потроллить иногда, пошутить колко даже, и при коллегах. В какой-то момент, во время другого сложного периода мы ним постоянно были на связи, предлагал помощь (я всегда отказывалась, так как не хочу выглядеть слабой на работе). Переписывались каждый день, при этом не только по работе – спрашивал в выходные, чем я занимаюсь, куда поеду, шутили, он отпускал всякие шуточки (иногда очень пошлые или присылал пошлые стикеры), типа, когда я с кем-то разговаривала – спрашивал: «Хахаль?» или что про Тиндер.

Во время всяких разговоров при случае я напоминала ему про жену (типа, спрашивала в ответ на вопрос про выходные, куда они поехали семьей). Но, конечно, все это оказалось в шкатулочке, как и подколы от коллег, что у нас могла бы быть интрижка – постоянно зависает у меня в кабинете (хотя я шутила в ответ, что он, скорее, к моей коллеге неравнодушен (приобнять ее старался, но она в отличие от мня не позволила). Мне показалось, что после пары моих таких вопросов про семью и поворотов разговора в эту сторону, вдруг как отрезало – или так совпало, но все эти разговоры и каждодневные переписки после сложного проекта просто исчезли. Он перестал писать, а я писала только по рабочим моментам, и то, максимально старалась не напрягать запросами, если что, связываться с другими коллегами, если можно. Но я продолжала думать о нем – иногда сижу в кабинете и жду, когда он зайдет, а при каждом его появлении расплывалась в улыбке. Общение как раньше исчезло, но при этом, например, на корпоративном мероприятии перед отпуском он сокращал дистанцию, старался прикоснуться. Потом были отпуска – у него, потом через неделю у меня. При этом в эту неделю он уже и заходить ко мне перестал (только разве подарочек подарил из поездки), а переписки, за исключением обмена сообщениями по работе прекратились.

Но вот я вернулась, тоже привезла сувенир – и опять начался этот флирт. На корпорате, который был в отпуске, уже слегка навеселе, он пытался меня кормить с рук при коллегах, а когда я отказывалась, начинал: «Хватит уже эмансипированная женщина (как-то раз я ему сказала, что я за независимость и эмансипацию, и он постоянно шутит про это)». А как я вернулась, он начал опять сокращать дистанцию, оказывался лицом к лицу, смотреть мне в глаза, чаще заходить, и закончилось все тем, что в один из таких приходов ни с того ни с сего опять начал трогать мое лицо (типа стереть что-то с уголка губ). Я ответила, не надо трогать мои прыщи и надела маску, но он ее снял, и мы продолжили обсуждать работу, а потом нерабочий вопрос, договорились чуть позже встретиться по работе у него в кабинете.

На этой встрече (была зум конференция) произошла заминка – я убрала ногу, когда он потянулся к корзине рядом, но он взял ее и придвинул обратно в шутку. После этого я пересела.

Я в растерянности – мне он нравится, мне с ним весло, приятны его прикосновения, я постоянно о нем думаю. Или я не должна такого позволять? Ведь мы коллеги, он женат, и вообще, наверное, все эти прикосновения – неуважение себя, ведь он не делает никаких шагов кроме дружеского общения двух коллег? Хоть и ругаю себя за это, но не хочу отлепиться – при этом, наверное, у меня на лице постоянно написано ожидание и невероятная радость при каждой встрече, и все заметно коллегам, к сожалению, что нехорошо. Я сама не инициирую общение не по работе, только по официальной причине пишу. Я вижу, что он со всеми такой любитель потрогать и пошло пошутить, а со мной смелее просто потому, что я не отказываюсь, как другие, и заметно, как мне это приятно. К тому же, у меня хорошие отношения с начальством (доверительнее, чем у него) – и я подозреваю, что его особый интерес с этим и связан, тем более особенно активничает он, как наш руководитель уходит в отпуск. Подскажите, пожалуйста, как это все это прекратить, учитывая то, что мы вместе работаем и должны сотрудничать очень тесно, как выкинуть его из головы?

Спасибо за все!