С 14 сентября “Укрзалізниця” прекратит продажу билетов с некоторых станций

11.09.2020, 20:40, Новости дня

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям “Укрзалізниця” прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба предприятия.

С 0.01 14 сентября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

№81/82 “Киев – Ужгород”;

№136/135 “Снятин – Одесса – Черновцы”;

№122/121 “Николаев – Ровно”;

№88/87 “Ковель – Новоалексеевка;

№108/107 “Одесса – Ужгород”;

№110/109 “Львов – Херсон”;

№779/780 “Сумы – Киев – Винница”;

№786/785 “Киев – Шостка”;

№774/773 “Киев – Шостка”;

№45/46 “Ужгород – Лисичанск”;

№98/97 “Ковель – Киев”;

№43/44 “Галич – Киев – Ивано-Франковск”;

№601/602 “Львов – Тячев”;

№117/118 “Киев – Черновцы”.

“До урегулирования ситуации поезда будут следовать через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке”, – уточнили в УЗ.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же “Укрзалізниця” разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда “Интерсити” из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

“Укрзалізниця” 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.