С 14 сентября “Укрзалізниця” прекратит продажу билетов с некоторых станций
11.09.2020, 20:40, Новости дня
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям “Укрзалізниця” прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба предприятия.
С 0.01 14 сентября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:
№81/82 “Киев – Ужгород”;
№136/135 “Снятин – Одесса – Черновцы”;
№122/121 “Николаев – Ровно”;
№88/87 “Ковель – Новоалексеевка;
№108/107 “Одесса – Ужгород”;
№110/109 “Львов – Херсон”;
№779/780 “Сумы – Киев – Винница”;
№786/785 “Киев – Шостка”;
№774/773 “Киев – Шостка”;
№45/46 “Ужгород – Лисичанск”;
№98/97 “Ковель – Киев”;
№43/44 “Галич – Киев – Ивано-Франковск”;
№601/602 “Львов – Тячев”;
№117/118 “Киев – Черновцы”.
“До урегулирования ситуации поезда будут следовать через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке”, – уточнили в УЗ.
Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.
Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же “Укрзалізниця” разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда “Интерсити” из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.
“Укрзалізниця” 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.
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