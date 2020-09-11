 

За полчаса распродано 10 тысяч новых смартфонов Xiaomi

11.09.2020, 20:14, Новости дня

Старт продаж новых моделей смартфонов Xiaomi Poco X3 NFC стал очередной сенсацией. Как сообщает производитель, 10 тысяч аппаратов было распродано всего за полчаса.

Это подтверждает высокий интерес пользователей к новинке, утверждают представители Xiaomi. Со своей стороны, аналитики рынка отмечают удачно проведенную разработчиком рекламную компанию нового устройства.

Напомним, что смартфон Xiaomi Poco X3 NFC создан на основе процессора Snapdragon 732G и оснащен увеличенным экраном с диагональю 6,67 дюйма, который обеспечивает изображение в стандарте качества Full HD+. Стоимость гаджета с основной памятью 64 Гб составляет 229 долларов. Если память увеличена до 128 Гб, цена вырастает до 269 долларов.



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