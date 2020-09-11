Глава курганской ОП не подтвердил подкупа избирателей на голосовании

11.09.2020, 20:08, Новости дня

Ролик с якобы подкупом избирателей в пользу кандидата от «Единой России» по Рябковскому избирательному округу в Кургане Андрея Шиншина похож на постановочный, сообщил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Ролик был опубликован на канале «Штаб Навального в Кургане» в YouTube. В нем демонстрируется чат неизвестных людей, никак не связанных с кандидатом, в котором якобы обсуждается оплата за голосование.

«Ролик я видел, в нем кто-то говорит, что 300 рублей платят за подпись, но при этом не видно ничего: ни номера участка, ни где это происходит, ни кто и кому это говорит. Закрадывается мысль, а не постановочный ли это ролик провокационного характера?», – сообщил Белоусов.

По его словам, наблюдатели Общественной палаты, работающие на участках, не зафиксировали никаких фактов подкупа. «Не было жалоб на подкуп и от наблюдателей от партий. Информация не подтверждается», – подчеркнул глава региональной ОП.

Напомним, на избирательные участки в рамках трехдневного голосования направлены более 237 тыс. наблюдателей.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах РФ (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.