Чего испугалась Симона? – Личное мнение

11.09.2020, 20:05, Разное

После того, как Настя Решетова, старательно выбирая выражения, сообщила, что Тимати её бросил, я зашла в Инстаграм к его мамке-валиде.

Как я и ожидала, Симона никак не прокомментировала распад союза сына и ненавистной Решетовой, так и не ставшей ей законной невесткой. Ещё и комментарии к постам закрыла хитрая бабка!



Фото: Соцсети

Зачем она это сделала? Почему молчит?

Ответ очевиден: испугалась. Чего?

Давайте разбираться.



У Симоны — два великовозрастных сына, ни один из которых ни разу не был женат. Отец сыновей Симону бросил.

Когда мужчина уходит от женщины, тому есть всегда одна и только одна причина: она не устраивает его как жена и/или как любовница. Других причин нет.

Очевидно, что Симона Юнусова не состоялась ни как жена, ни как любовница. Это нормально: у нас таких — полстраны. Симоне же повезло больше, чем другим: её бросил богатый мужик, который ни в чём не отказывал ни ей, ни сыновьям.

Юнусова осталась при деньгах, с любимыми сыночками и без необходимости заниматься сексом, который, я уверена, ей неинтересен. Тут её можно только похвалить: родила от правильного мужика и не стала за него цепляться. Занялась тем, что ей больше всего интересно в жизни: материнством.

Симона — женщина-мать и женщина-бабушка. Не жена и не любовница.

Почему я так уверенно об этом заявляю?

Было бы интересно — вышла бы замуж или завела бы любовника. Симона этим не занимается: она растила сыновей, теперь растит внучку.

Но есть нюанс. Своих мальчишек, которые, на самом деле, уже давно половозрелые мужики, Симона никуда от себя не отпускает.

Да, они живут отдельно, но исключительно территориально. В жизни сыновей Симона была и остаётся человеком № 1.

Как только бабка чувствует малейшую угрозу своему положению, она начинает игру, цель которой всегда одна: убрать из жизни сына тёлку, а из своей — угрозу в её лице.

Игру, на самом деле, далеко не тонкую. Все манипуляции Симоны, включая её фирменные заявления а-ля «Я не вмешиваюсь в жизнь сыновей, они у меня самостоятельные и сами всё решают», примитивны и очевидны. Но только тем, у кого есть какая-никакая, но проницательность.

Сыновья Симоны проницательностью не отличаются. Они очень простенькие мужички: неумные и доверчивые.

Когда тот же Тимур слышит от мамки, что она в его жизнь не вмешивается, он — только не ржите! — ей верит. Он привык так жить: что мамка сказала, то и правда.

А теперь представьте, что будет, если сейчас Симона откроет комментарии в Инсте. Набегут бабы, начнут вопить: «Ты семью сына разбила!» Этих комментарий будет вал.

Тимати увидит и, может, задумается (на самом деле, нет): «А вдруг это правда?» Этого-то и боится Симона.

Больше всего на свете эта женщина боится отпустить от себя сыновей, перестать быть для них главным человеком в жизни.

Страх — чувство иррациональное, ведёт к ошибкам.

Сейчас Симона совершает ошибку, отмалчиваясь и огораживаясь от комментариев. Дам ей совет: хочешь и дальше быть монументальной, несокрушимой валиде — открой комментарии и напиши пост о том, как тебе грустно от того, что Тимур и Настя расстались.

Тимка поверит. Ты же знаешь.

Знаком типаж Симоны? Сталкивались? В качестве кого? А, может, сами являетесь такой женщиной?

Делитесь! Поболтаем.