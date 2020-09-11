Медики назвали брокколи снижающим риск развития диабета, рака и болезней сердца суперпродуктом

11.09.2020, 19:53, Разное

Медики считают, что брокколи является простым и доступным суперпродуктом, позволяющим снизить риск развития сахарного диабета, рака и болезней сердца. Благодаря потреблению крестоцветных овощей можно укрепить иммунную систему и предотвратить проблемы с пищеварением.

Спаржевая капуста содержит большое количество таких питательных компонентов, как клетчатка, калий, витамин С, витамин В6, витамин А. Овощ также богат протеинами, растительными пигментами, включающими флавоноиды, каротиноиды и глюкобрассицин. Специалисты считают, что снизить вероятность возникновения рака возможно, если придерживаться правильного и сбалансированного рациона, включающего защищающие клетки организма соединения. Брокколи – суперфуд, являющийся источником таких важных для здоровья сердца и сосудов соединений.

Частое потребление крестоцветного овоща благоприятно отражается на состоянии кровеносных сосудов, помогая нормализовать давление. Суперпродукт защищает артерии от образования и скопления холестериновых бляшек, препятствующих работе сердечной мышцы. Брокколи не только снижает уровень холестерина, но и обладает противовоспалительным эффектом.

Продукт рекомендуется потреблять людям, страдающим от диабета. Это связано со свойствами содержащегося в овоще вещества сульфорафана, положительно воздействующего на поврежденные высоким уровнем глюкозы кровеносные сосуды. В Университете Уорика исследователи выявили, что с помощью сульфорафана организм может вырабатывать большее количество защищающих сосуды ферментов. Соединение также снижает активность 50 генов, являющихся ответственными за проявление симптомов сахарного диабета второго типа.



Брокколи способен защитить от развития некоторых типов рака. Как говорится в отчете Всемирного фонда исследований рака, наличие активного компонента в овоще препятствует действию генов, запускающих клеточные мутации и провоцирующих появление злокачественных новообразований. Простой суперфуд имеет в своем составе такие мощные антиоксиданты, как индол-3-карбинол и вышеупомянутый сульфорафан. Они отличаются детоксицирующими свойствами, снижают оксидативный стресс.