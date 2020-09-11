Ученые: Жир на ногах помогает снизить риск развития гипертонии

11.09.2020, 19:53, Разное

Ученые, представляющие Медицинскую школу в Нью-Джерси, обнаружили, что жир на ногах помогает снизить вероятность развития гипертонии. К такому выводу специалисты пришли после изучения данных около 6000 участников.

Согласно результатам новой работы, у людей с большим процентом жировой ткани в области ног, меньше рисков столкнуться с высоким артериальным давлением, в отличие от тех, кто имеет меньший процент жира. По словам возглавляющего исследование Ааюш Визарии, важна оценка не только общего показателя жировой ткани, но также расположение жира.

О том, что скопление висцерального жира является вредным для здоровья, медицине известно давно, а о влиянии жира в ногах данных имеется не так много. Полученные специалистами показатели подтверждают, что жировая ткань на ногах предотвращает появление гипертонии. В рамках исследования эксперты использовали особый рентген, чтобы измерить уровень жира в ногах около 6 тысяч добровольцев и сравнить его количество с общими показателями в теле. Участники, имеющие более крупные ноги и большее количество жира в них, реже жаловались на повышенное давление.