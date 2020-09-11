Футболист Неймар переболел коронавирусом
11.09.2020, 19:48, Новости дня
Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар восстановился после перенесенного коронавируса и сообщил о возобновлении тренировок.
«Я вернулся к тренировкам, счастлив», – написал Неймар в Twitter, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что несколько игроков ПСЖ, включая Неймара, заболели коронавирусом.
В этом году Неймар вошел в десятку лучших футболистов 21-го века.
В августе восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт заразился коронавирусом через несколько дней после празднования 34-летия.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет