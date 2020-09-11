Футболист Неймар переболел коронавирусом

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11.09.2020, 19:48, Новости дня

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар восстановился после перенесенного коронавируса и сообщил о возобновлении тренировок.

«Я вернулся к тренировкам, счастлив», – написал Неймар в Twitter, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что несколько игроков ПСЖ, включая Неймара, заболели коронавирусом.

В этом году Неймар вошел в десятку лучших футболистов 21-го века.

В августе восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт заразился коронавирусом через несколько дней после празднования 34-летия.



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